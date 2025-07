Изчезна булчинска рокля на Лорън Санчес

Само дни след разкошната венчавка на Лорън Санчес и създателя на Amazon Джеф Безос, организирана с италиански размах във Венеция и струваща над 50 милиона долара, една от булчинските ѝ рокли мистериозно е изчезнала.

Според италианското издание Corriere della Sera, тоалет от впечатляващата сватбена колекция на Санчес липсва. Макар сред местните да се шушука, че роклята може да е открадната, до момента няма подаден сигнал или започнато разследване по случая.

Все още не е ясно коя точно от зашеметяващите рокли на Санчес се е „изпарила“, но според Daily Mail най-ценната ѝ рокля – уникалната дантелена Dolce & Gabbana, с която тя мина под венчило, е в безопасност.

Този впечатляващ модел е вдъхновен от визията на София Лорен в култовия филм "Houseboat" от 1958 г., където тя се омъжва за Кари Грант. Роклята на Санчес впечатли с дълги ръкави, корсетен силует, висока яка и типична „русалка“ пола. Отпред бяха зашити 180 копчета – стилно подчертаване на уникалния дизайн.

As a devoted fan of both Sophia Loren and Dolce & Gabbana, I’m absolutely thrilled with this beautiful nod to la Dolce Vita



It added a refined touch to the Bezos-Sanchez wedding, recalling that iconic image from the 1958 film Houseboat with Cary Grant and Sophia Loren



Bravo! pic.twitter.com/53LauslVnF