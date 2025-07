Разкриха причината за смъртта на Майкъл Медсън

Пет дни след като беше открит мъртъв в дома си в Малибу, стана ясно какво е довело до внезапната кончина на 67-годишната холивудска легенда Майкъл Медсън. Според информация на NBC4 Los Angeles, кардиологът на актьора е потвърдил, че официалната причина за смъртта е сърдечна недостатъчност, като допринасящи фактори са били сърдечно заболяване и алкохолизъм, съобщава People.

Аутопсия няма да бъде извършвана, тъй като лекуващият кардиолог е подписал смъртния акт. Шерифската служба на окръг Лос Анджелис е приключила разследването и е заключила, че смъртта е настъпила по естествени причини, без наличие на престъпление или насилие.

Мениджърът на Медсън, Рон Смит, потвърди пред медиите, че актьорът е получил сърдечен арест и е бил открит в безсъзнание в дома си на 3 юли сутринта.

Майкъл Медсън ще остане в историята на киното със своята дълбока, често противоречива харизма и емблематични роли. За широката публика той е най-известен с участието си в класиките на Куентин Тарантино "Глутница кучета" и Убий Бил Vol. 1, но запомнящите му превъплъщения не свършват дотук. Той оставя следа в продукции като Donnie Brasco (1997), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993) и Sin City (2005).

Мениджърите му Смит и Сюзън Ферис, както и пиар специалистът Лиз Родригес, публикуваха съвместно изявление:

„Майкъл Медсън беше една от най-емблематичните фигури в Холивуд. Ще липсва на мнозина.“

Според екипа му, в последните две години Медсън е работил активно върху няколко независими проекта, сред които Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives. Актьорът също така е подготвял издаването на нова книга – Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, която в момента е в процес на редактиране.

След новината за трагичната му смърт, почит към актьора отдадоха много негови колеги, включително сестра му — актрисата Вирджиния Медсън. В изявление за Variety, тя сподели трогателни думи:

„Брат ми Майкъл напусна сцената. Той беше гръм и кадифе. Палавост, обвита в нежност. Поет, маскиран като престъпник. Баща, син, брат — пълен с противоречия, закален от любов, която оставя следа.“

Тя продължи:

„Не скърбим за публична личност, нито за мит — а за човек от плът и кръв, със свирепо сърце. Той премина през живота гръмко, блестящо, сякаш наполовина в пламъци. Оставя след себе си ехото на нещо необикновено — наполовина легенда, наполовина приспивна песен.“

В заключение тя добави:

„Ще ми липсват шегите ни, внезапният му смях, звукът на гласа му. Ще ми липсва онова момче, което беше, преди да се превърне в легенда. Благодаря на всички, които споделят любов и спомени. С времето ще обявим как ще почетем живота му – но засега ще се сгушим в тишината, която казва повече от думите.“