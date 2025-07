Ужас във Франция: 6-годишно момче уби новородено в болница

Френските власти започнаха криминално разследване, след като 6-годишно дете вероятно е причинило смъртта на новородено бебе в детската болница „Жан дьо Фландр“ в северния град Лил. Шокиращият инцидент предизвика вълна от възмущение и въпроси относно сигурността в лечебното заведение, пише DailyMail.

Жертвата е Зайнеб-Касандра – момиченце, родено преждевременно в седмия месец от 23-годишна майка. След раждането бебето е настанено в неонатологичното отделение, докато майката остава в следродилното.

Трагедията се разиграва в петък, когато момиченцето е открито в безсъзнание на пода, в присъствието на 6-годишно дете, което по информация на разследващите „е се държало с нея като с кукла“.

Бебето е откарано в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма и въпреки усилията на медиците, е обявено за мъртво във вторник.

Момчето, чиято майка също е била настанена в родилното отделение, е било забелязвано да се разхожда само в болницата още от ранните часове на деня. Според бабата на Зайнеб, която говори пред местното издание La Voix du Nord, момчето редовно е влизало в стаите на други родилки и пациенти, без придружител.

