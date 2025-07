EXIT Festival отбеляза исторически успех с над 200 000 посетители и послание, че любовта и светлината са неудържими

Несигурен до последния момент, това юбилейно издание на EXIT не само се състоя, но и се превърна в най-емоционалното досега, отбелязвайки 25 години любов, музика и свобода. От 10 до 13 юли крепостта Петроварадин събра над 200 000 души от цял свят, изпращайки послание, че свободата, музиката и любовта са най-важните ценности, които фестивалът защитава повече от четвърт век.

Първата вечер на юбилейния EXIT Festival започна с уникално артистично представление – Emergency EXIT, създадено в сътрудничество с прочутата испанска трупа La Fura dels Baus. Този мултидисциплинарен спектакъл съчета музика, визуално изкуство и театър, за да предаде силни послания за съвременното съжителство и взаимоотношенията между хората и природата.

Същата вечер крепостта потъна в мълчаливо преклонение – 40 000 души запазиха тишина в продължение на 16 минути в памет на жертвите от трагичното срутване на козирката на жп гарата в Нови Сад миналата година. Последваха емоционални моменти и силни послания от сцената – от песента "Freed from Desire" на италианската певица Gala до вдъхновяващото участие на международно признатия мотивационен говорител Хенри Амар, който каза пред десетки хиляди: „Те не могат да ни отнемат свободата.“

Посланията за свобода отекваха през цялата вечер от главната сцена на фестивала, където легендарният музикант и активист за човешки права Боб Гелдоф и The Boomtown Rats заявиха: „Ние сме със студентите, с промяната, ние сме с бъдещето!“ Италианската певица Gala също сподели колко поразена е била от енергията на публиката, когато излезе на сцената Tesla Universe: „Когато излязох, бях смаяна – всичко беше ново и свежо.“

Световноизвестният Tiësto направи зрелищно шоу, подхранено от реката от хора, танцуващи до късно през нощта на главната сцена на EXIT.

Монументалната Dance Arena посрещна хардкор Techno Thursday, воден от две от най-влиятелните жени в глобалната електронна сцена – Amelie Lens и Nina Kraviz, както и японския електро-шаман Yousuke Yukimatsu, който даде старт на лятното си европейско турне именно в Сърбия.

На втория ден от фестивала, петък, 11 юли, крепостта се превърна в епицентър на енергията с премиерата на концепцията Rebel Rave и завръщането на легендарните The Prodigy! По време на шоуто феновете приветстваха хитовете, оформили цели поколения, в чест на 30 години от култовото им участие в белградската зала "Пионер". „EXIT Festival, Сърбия – това ни е шести път тук. Свирим тук, защото го обичаме, обичаме хората. Всеки път вдигате шум!“ написаха те в Instagram, затвърждавайки специалната си връзка с региона.

Премиерата на Rebel Rave включваше също сетове от I Hate Models, Lorenzo Raganzini и Paolo Ferrara (в b2b сет) и Trym, докато на Dance Arena се изяви един от най-влиятелните продуценти в електронната музика – Eric Prydz, последван от Hot Since 82, който посрещна изгрева с типичното си звучене.

На третия ден от EXIT, събота, 12 юли, вечни хитове на популярната поп група Hurts прозвучаха от главната сцена след 11-годишно отсъствие. След внимателно подбран сетлист, фронтменът Theo Hutchcraft каза: „Прекрасно е да сме част от такова голямо тържество. EXIT, честит рожден ден!“ Вечерта беше допълнена с участия на Mystic Marley, Burak Yeter и Marko Louis, а Solomun впечатли дори най-отдадените си фенове с takeover на сцената Diynamic, удължавайки сета си с почти час. Към него се присъединиха Mau P, DJ Gigola b2b Tijana T, Ogazón, Lanna и Hobin Rude.

Финалният ден на фестивала, 13 юли, бе белязан от неудържимата енергия на Sex Pistols, водени от Frank Carter, който изрази силна подкрепа за студентските протести в Сърбия, доказвайки, че пънкът остава актуален и днес! Слизайки от сцената и смесвайки се с публиката, той показа, че легендарната група е намерила фронтмен, който не замества никого – той просто разтърсва глобалната сцена.

На главната сцена за финалната вечер също се изяви един от най-търсените френски музиканти на всички времена – DJ Snake, който изпълни световните си хитове, докато Goblini и Gloryhammer откриха програмата.

Историческият финал на монументалната Dance Arena бе поставен от Boris Brejcha, краля на минимал техното, който предизвика овации от първия до последния бийт, преди Sara Landry и Indira Paganotto да поднесат най-емоционалния изгрев в „Храма на електронната музика“.

Еклектичният състав на сцената Visa Fusion през всичките четири дни включваше Partibrejkers, Coby, Nikola Vranjković, Pekinška Patka, Bojana Vunturišević, Hiljson Mandela, Z++, Crni Cerak & Lacku, Oxajo, Džoni Midnight Trio. Сцената NNSNS Refreshed by Heineken пък представи имена като RPR Soundsystem, Sonja Moonear, Shtuby, DJ Gigola, Cole Knight, Honey Luv, Lorenzo Raganzini, Paolo Ferrara, BIIA и Dejan Milićević, а закриващият сет No Sleep Last Dance остави финалния отпечатък върху тази иконична сцена.