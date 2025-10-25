Новини
Еленският бут ще кандидатства за защитено географско указание

25 Октомври, 2025 18:23, обновена 25 Октомври, 2025 18:26 647 4

Днес и утре във възрожденска Елена за 12-и път се провежда кулинарният фестивал "Празник на Еленския бут"

Еленският бут ще кандидатства за защитено географско указание - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Еленският бут ще кандидатства за защитено географско указание като доказателство за качеството на деликатеса от свинско месо.

Днес и утре във възрожденска Елена за 12-и път се провежда кулинарният фестивал "Празник на Еленския бут". Той започна с шествие със 124-метрово българско знаме, посветено на 124-е населени места в общината.

Еленският бут е вторият български месен деликатес, който ще кандидатства за правото за ползване на общоевропейско означаване за качество и произход.

"Започваме официално защитата на Еленския бут като защитено географско указание", посочи Мартин Трухчев, чиято фамилия е една от петте в Еленския балкан, които произвеждат деликатеса от свинско месо.

Производителите получиха подкрепата на Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България:

"Като цяло политиката на ЕС е да защитава тези географски продукти, които имат своя уникалност и характер, какъвто точно е еленският бут. Веднъж регистрирани, те водят и до много по-висока печалба".

Хиляди гости посреща днес и утре град Елена с кулинарни атракции и културна програма за празника на Еленския бут, посочи кметът Дилян Млъзев:

"Тази година сме още по-амбицирани на покажем на цяла България и на света какво чудо е Еленският бут".

Качествено месо, балкански еленски климат и запазване на традицията са рецептата за неповторимия вкус, казва производителят Иван Трухчев:

"Само ние си знаем как стават тайните на хубавите мезета".


  • 1 Абе

    2 1 Отговор
    Казвайте ги тези не.а по рано ,да знае човек да отиде,сега като лисицата и гроздето

    18:38 25.10.2025

  • 2 Белият Вълк

    2 1 Отговор
    госпожа Автор в Факти Бг е Красива Умна Интелигентна Човек
    с Уважение Фен

    18:48 25.10.2025

  • 3 Киро

    3 2 Отговор
    Депутатите изкупиха бутовете

    18:49 25.10.2025

  • 4 То като

    3 2 Отговор
    бутовете на лена бре.

    18:50 25.10.2025