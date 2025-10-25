Еленският бут ще кандидатства за защитено географско указание като доказателство за качеството на деликатеса от свинско месо.

Днес и утре във възрожденска Елена за 12-и път се провежда кулинарният фестивал "Празник на Еленския бут". Той започна с шествие със 124-метрово българско знаме, посветено на 124-е населени места в общината.



Еленският бут е вторият български месен деликатес, който ще кандидатства за правото за ползване на общоевропейско означаване за качество и произход.



"Започваме официално защитата на Еленския бут като защитено географско указание", посочи Мартин Трухчев, чиято фамилия е една от петте в Еленския балкан, които произвеждат деликатеса от свинско месо.



Производителите получиха подкрепата на Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България:



"Като цяло политиката на ЕС е да защитава тези географски продукти, които имат своя уникалност и характер, какъвто точно е еленският бут. Веднъж регистрирани, те водят и до много по-висока печалба".



Хиляди гости посреща днес и утре град Елена с кулинарни атракции и културна програма за празника на Еленския бут, посочи кметът Дилян Млъзев:



"Тази година сме още по-амбицирани на покажем на цяла България и на света какво чудо е Еленският бут".



Качествено месо, балкански еленски климат и запазване на традицията са рецептата за неповторимия вкус, казва производителят Иван Трухчев:



"Само ние си знаем как стават тайните на хубавите мезета".