Песента на покойната Кони Франсис Pretty Little Baby стана TikTok хит десетилетия след излизането си

Кони Франсис беше знаменитост в поп музиката през 50-те и 60-те години на миналия век с повече от дузина хитове. В месеците преди нейната кончина на 17 юли, песента ѝ Pretty Little Baby от 1962 г. стана хит в социалната мрежа ТикТок, пише Асошиейтед прес, предава БТА.

Над 22,5 милиона видеа в ТикТок ползват песента, често с кадри на малки животни и деца. Видеа за грим и ретро мода също ползват мелодията. Според социалната мрежа тези видеа са събрали над 45,5 милиарда гледания по цял свят. Известни личности като Ким Кардашиян и Кайли Дженър също са участвали в тренда.

Според компанията Luminate, която събира и анализира данни за аудио стрийминг услугите, Pretty Little Baby е имала малко над 17 000 слушания в САЩ в седмицата между 3 и 10 април. Месец по-късно седмичните слушания на Pretty Little Baby нарастват до 2,4 милиона. От началото на годината песента е събрала общо 29 милиона слушания.

Pretty Little Baby е написана от Дон Стърлинг и Бил Науман за Франсис и е издадена във Великобритания през 1962 г. заедно със сингъла I’m Gonna Be Warm This Winter. По-късно е включена в албума Connie Francis Sings ‘Second Hand Love’ от същата година. След повече от 60 години песента се завръща и влиза в класациите на "Билборд".

Самата Кони Франсис, която почина на 87-годишна възраст, се присъединява към ТикТок заради популярността на своята песен. В нейното първо видео, публикувано през юни, тя сподели, че е „смаяна и удивена“ от новия интерес към нейната музика.

„Когато си помисля, че песен, която записах преди 63 години, сега завладява нови поколения слушатели, се чувствам изумена“, каза певицата в своята първа публикация.

В последното ѝ видео, публикувано в ТикТок в края на миналия месец, Франсис благодари на „многото невероятни изпълнители“, които са я почели и на многото потребители на социалната мрежа, които са пели заедно с нея.

Популярността на Pretty Little Baby в ТикТок насърчи лейбъла на Франсис „Репъблик рекърдс“/“Юнивърсъл мюзик ентърпрайзис рекърдс“ да преиздаде версии на песента на френски, немски, испански, италиански и шведски, които певицата е записала през 1962 г.