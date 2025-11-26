Новини
Любопитно »
Джеси Джей изпя гневна песен срещу бившия си Чанинг Тейтъм: Звяр, кармата ще дойде

Джеси Джей изпя гневна песен срещу бившия си Чанинг Тейтъм: Звяр, кармата ще дойде

26 Ноември, 2025 15:31 1 338 3

  • джеси джей-
  • чанинг тейтъм-
  • певица-
  • песен-
  • бивш партньор-
  • гневна

Двамата бяха двойка в продължение на 2 години

Джеси Джей изпя гневна песен срещу бившия си Чанинг Тейтъм: Звяр, кармата ще дойде - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската певица Джеси Джей насочи вниманието към бившия си партньор Чанинг Тейтъм в нова песен от предстоящия си албум „Don't Tease Me With A Good Time“, който излиза този петък. Според британски медии певицата отправя завоалирани нападки към актьора, с когото имаше връзка между 2018 и 2020 г.

В песента Threw It Away 37-годишната изпълнителка пее: „Дадох ти любовта си, а ти я изхвърли“, като в друг стих добавя: „Аз съм красавицата, ти си звярът“. Източници твърдят, че по време на частно представяне на албума Джеси е намекнала ясно за кого става дума, без да посочва името на Тейтъм.

Новият проект идва в период, в който певицата се възстановява от борбата си с рак на гърдата. През юни тя претърпя мастектомия, а впоследствие съобщи на феновете, че се налага и втора операция. В началото на месеца Джеси Джей произнесе емоционална реч на Music Industry Trust Awards в Лондон, където разказа за диагнозата и последиците от лечението, като подчерта, че заболяването е било открито рано.

Певицата сподели пред публиката, че годината е променила изцяло възгледите ѝ и че се е научила да подбира битките, които си заслужават усилието. По думите ѝ преживяното е оказало влияние и върху творческия процес при създаването на албума.

Междувременно Джеси съобщи, че планираната ѝ втора операция е била отложена след разминаване в мненията на двама хирурзи. Певицата вече беше отменила турнето си, но заяви, че ще обяви нови дати за концертите си в САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 газов инжекцион

    0 3 Отговор
    Красавица си,момиче,наистина е така!

    15:46 26.11.2025

  • 3 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    А коя е тази

    16:04 26.11.2025