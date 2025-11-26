Джеси Джей изпя гневна песен срещу бившия си Чанинг Тейтъм: Звяр, кармата ще дойде

Британската певица Джеси Джей насочи вниманието към бившия си партньор Чанинг Тейтъм в нова песен от предстоящия си албум „Don't Tease Me With A Good Time“, който излиза този петък. Според британски медии певицата отправя завоалирани нападки към актьора, с когото имаше връзка между 2018 и 2020 г.

В песента Threw It Away 37-годишната изпълнителка пее: „Дадох ти любовта си, а ти я изхвърли“, като в друг стих добавя: „Аз съм красавицата, ти си звярът“. Източници твърдят, че по време на частно представяне на албума Джеси е намекнала ясно за кого става дума, без да посочва името на Тейтъм.

Новият проект идва в период, в който певицата се възстановява от борбата си с рак на гърдата. През юни тя претърпя мастектомия, а впоследствие съобщи на феновете, че се налага и втора операция. В началото на месеца Джеси Джей произнесе емоционална реч на Music Industry Trust Awards в Лондон, където разказа за диагнозата и последиците от лечението, като подчерта, че заболяването е било открито рано.

Певицата сподели пред публиката, че годината е променила изцяло възгледите ѝ и че се е научила да подбира битките, които си заслужават усилието. По думите ѝ преживяното е оказало влияние и върху творческия процес при създаването на албума.

Междувременно Джеси съобщи, че планираната ѝ втора операция е била отложена след разминаване в мненията на двама хирурзи. Певицата вече беше отменила турнето си, но заяви, че ще обяви нови дати за концертите си в САЩ.