Новини
Любопитно »
Обвиниха Дара в плагиатство от Деми Ловато (ВИДЕО)

27 Октомври, 2025 12:29 904 8

  • деми ловато-
  • дара-
  • певица-
  • песен-
  • евровизия-
  • плагиатство

Песента, за която се говори, че Дара може да ни представи на "Евровизия", има прилики със старо парче на американската певица

Обвиниха Дара в плагиатство от Деми Ловато (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата баладична песен на Дара, за която се носят мълви в светските среди, че ще представи България на „Евровизия“, предизвика неочакван скандал, видя Intrigi.bg. Парчето „Нищо повече“, се радва на милион гледания и лавина от суперлативи, но покрай възторга се появи и сериозен въпрос: крадена ли е музиката и то от световно известна изпълнителка?

Първоначално песента беше възприета като едно от най-искрените и емоционални творения на изпълнителката — история, вдъхновена от болезнена връзка и личен катарзис. Много слушатели я нарекоха „изповед в ритъм“, други я видяха като „саундтрак на израстването“. Но ентусиазмът бързо се помрачи, след като внимателни уши откриха твърде познати акорди и мелодична линия, напомняща на песента „Skyscraper“ на Деми Ловато - също дълбока емоционална изповед под акомпанимента на мелодия.

Сравненията не закъсняха — в мрежата вече циркулират клипове, в които двете песни звучат една след друга, пише HotNews. И макар защитниците на Дара да настояват, че приликите са случайни и вдъхновението е просто сходно, критиците виждат в това явен плагиат.

Любопитен факт е, че под авторството на „Нищо повече“ стоят три имена — самата Дара Йотова, Анне-Джудит Стоке Вик и Мартин Клевеланд — екип, който е работил и по международни проекти. Това още повече разпалва спекулациите: дали става дума за съзнателно заимстване, или просто за случайно припокриване на музикални теми?

„Skyscraper“, написана преди повече от десетилетие, е химн за силата след разрушението — песен за човек, който се изправя, въпреки че светът му се срутва. Дара пее за сходни емоции — за болка, прошка и оцеляване. Но когато и звученето, и посланието са толкова близки, не е чудно, че мнозина се чудят дали можем излезем ли на сцената на „Евровизия“ с чужда мелодия.

Все пак трябва да уточним, че БНТ, която притежава правата за българското представителство на песенния конкурс, не е съобщила дали страната ни все някога ще се завърне за участие. От две години не сме се появявали на голямата европейска сцена, а от тогава насам телевизията-майка държи на своето, че това е твърде скъпо удоволствие, а ползите са почти никакви за България.

Дали песните просто си приличат или наистина може да се говори за плагиатство, преценете сами:


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Ами да, те

    4 2 Отговор
    така правят световно неизвестните за да грабнат парченце от баницата...

    12:31 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 4 Отговор
    Скоро всички ще слушате постсъветски постпанк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    12:32 27.10.2025

  • 3 Дарката си

    6 6 Отговор
    Е талант с хубав глас и приятен тембър. Мухльовцитии калъфите, могат да си слушат нещо друго. Просто да подминават завистници и неможачи. Дара....пей си....можеш

    12:41 27.10.2025

  • 4 Музикален инвалид

    2 0 Отговор
    Пуснах си двата клипа - Ловато, Дара. И макар да съм скаран с тоновете и мелодиите, считам, че мелодиите се припокриват повече от "случайно съвпадение". Дара добре да обмисли ситуацията. Сигурен съм, че тя е наясно с оригинала. Ако не, толкова по-зле.

    12:47 27.10.2025

  • 5 Дедо Поебко

    6 1 Отговор
    Дара може само да го бара :)

    12:48 27.10.2025

  • 6 😂😂😂

    6 1 Отговор
    егати тъпото изплагиатствано парче, само дето Деми Ловато си слага в малкия джоб нашата крясла откъм пеене.

    12:53 27.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Ами циганите така правят. Крадът. Те не могат да създават, да градят. Не са способни на такива ценности. Само разруха и мизерия остава след тях.

    13:05 27.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Едно към едно.

    13:19 27.10.2025