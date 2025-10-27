Обвиниха Дара в плагиатство от Деми Ловато (ВИДЕО)

Новата баладична песен на Дара, за която се носят мълви в светските среди, че ще представи България на „Евровизия“, предизвика неочакван скандал, видя Intrigi.bg. Парчето „Нищо повече“, се радва на милион гледания и лавина от суперлативи, но покрай възторга се появи и сериозен въпрос: крадена ли е музиката и то от световно известна изпълнителка?

Първоначално песента беше възприета като едно от най-искрените и емоционални творения на изпълнителката — история, вдъхновена от болезнена връзка и личен катарзис. Много слушатели я нарекоха „изповед в ритъм“, други я видяха като „саундтрак на израстването“. Но ентусиазмът бързо се помрачи, след като внимателни уши откриха твърде познати акорди и мелодична линия, напомняща на песента „Skyscraper“ на Деми Ловато - също дълбока емоционална изповед под акомпанимента на мелодия.

Сравненията не закъсняха — в мрежата вече циркулират клипове, в които двете песни звучат една след друга, пише HotNews. И макар защитниците на Дара да настояват, че приликите са случайни и вдъхновението е просто сходно, критиците виждат в това явен плагиат.

Любопитен факт е, че под авторството на „Нищо повече“ стоят три имена — самата Дара Йотова, Анне-Джудит Стоке Вик и Мартин Клевеланд — екип, който е работил и по международни проекти. Това още повече разпалва спекулациите: дали става дума за съзнателно заимстване, или просто за случайно припокриване на музикални теми?

„Skyscraper“, написана преди повече от десетилетие, е химн за силата след разрушението — песен за човек, който се изправя, въпреки че светът му се срутва. Дара пее за сходни емоции — за болка, прошка и оцеляване. Но когато и звученето, и посланието са толкова близки, не е чудно, че мнозина се чудят дали можем излезем ли на сцената на „Евровизия“ с чужда мелодия.

Все пак трябва да уточним, че БНТ, която притежава правата за българското представителство на песенния конкурс, не е съобщила дали страната ни все някога ще се завърне за участие. От две години не сме се появявали на голямата европейска сцена, а от тогава насам телевизията-майка държи на своето, че това е твърде скъпо удоволствие, а ползите са почти никакви за България.

Дали песните просто си приличат или наистина може да се говори за плагиатство, преценете сами: