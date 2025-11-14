Майли Сайръс издаде първата песен от саундтрака на новия "Аватар 3" (ВИДЕО)

Поп звездата Майли Сайръс представи оригинално парче, създадено специално за предстоящия филм „Аватар: Огън и Пепел“, третата част от киноепоса, режисиран от Джеймс Камерън. Песента, озаглавена „Dream as One“, е композиранa съвместно с продуцентите Андрю Уайът, Марк Ронсън и композитора Саймън Франглен, и се включва в официалния саундтрак на филма, като ще звучи и по време на финалните надписи.

Филмът „Аватар: Огън и Пепел“ е насрочен за световна премиера на 19 декември 2025 г., а оригиналният саундтрак с музика на Саймън Франглен ще излезе седмица по-рано. Майли Сайръс, носителка на награди Грами, заяви, че темата на песента резонира с личен опит — загубата на дома ѝ при горски пожари и процесът на възстановяване я вдъхновиха да вложи емоция и лично послание в партньорството си с екипа на филма.

"Аватар 3" продължава историята на Джейк Съли (Сам Уъртингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) на планетата Пандора, като към актьорския състав се присъединяват и имена като Сигорни Уивър, Кейт Уинслет, Стивън Ланг, Еди Фалко и Джована Рибиси. В тази поредица музиката има централна роля — предишната част на франчайза („Аватар: Природата на водата“) съдържаше тематичен сингъл на The Weeknd, а оригиналният „Аватар“ от 2009 г. включва емблематичната „I See You“ на Лиона Луис. Сега Майли Сайръс се вписва в тази традиция с амбицията песента ѝ да се превърне в също толкова запомнящ се елемент от новия филм.

За българската публика песента „Dream as One“ вече е достъпна за стрийминг, а филмът се очаква с голям интерес — както от феновете на поредицата, така и от киноманите, които проследяват с внимание музикалните акценти в големите продукции.