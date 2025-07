Първи кадри на Мерил Стрийп като Миранда Пристли в „Дяволът носи Прада 2“ (СНИМКИ)

Мерил Стрийп отново влезе в ролята на иконичната Миранда Пристли и беше заснета за първи път на снимачната площадка на дългоочакваното продължение „Дяволът носи Прада“. Снимките стартираха в сряда в Ню Йорк, където носителката на „Оскар“ демонстрира хладнокръвната визия на своята героиня – с характерната ледено бяла, дълга пикси прическа.

На снимачната площадка Стрийп изглеждаше неустоимо стилна с дълъг бежов тренчкот, лилава блуза, прибрана в кафява кожена пола с колан, и кафяви обувки на ток, допълнени от шикозни черни слънчеви очила – истинско превъплъщение на строгата главна редакторка на списание Runway.

Meryl Streep seen as iconic Miranda Priestly for the first time on the set of ‘The Devil Wears Prada 2’ https://t.co/QHr02zyV1k pic.twitter.com/0KO79UusEk — Page Six (@PageSix) July 23, 2025

„Дяволът носи Прада 2“ е продължението, което феновете очакват от 2006 г. насам, когато първият филм превърна Миранда Пристли (Стрийп), Анди Сакс (Ан Хатауей), Емили (Емили Блънт) и Найджъл (Стенли Тучи) в световни любимци. Новата лента, по информация на Variety, ще проследи Пристли в епохата на упадъка на традиционното списание, бореща се да запази позициите си в динамичния свят на модната индустрия.

Във втората част Миранда се изправя срещу Емили, която вече е влиятелен мениджър в луксозна група, държаща ценните рекламни бюджети, от които Runway се нуждае.

Към звездния каст се завръщат Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи, а към тях се присъединяват нови имена като Кенет Брана (в ролята на съпруга на Прийстли), Луси Лиу, Джъстин Теру и Би Джей Новак. Премиерата на филма е насрочена за 1 май 2026 г.

Meryl Streep as Miranda Priestly in the year of 2025 OH MY GOD pic.twitter.com/L7E73d9Ebv — eldina (@playtherhythm) July 23, 2025

Междувременно Ан Хатауей развълнува феновете, след като сподели TikTok видео с подготовката си за снимките, облечена в пуловер в характерното „церулеанско синьо“ – препратка към култовата сцена от първия филм.

New look at Anne Hathaway filming ‘The Devil Wears Prada 2.’ https://t.co/b3KMxNfYY2 — Pop Base (@PopBase) July 21, 2025

Любопитен факт – още през 2021 г. Мерил Стрийп признава, че снимките на първия филм не са били удоволствие за нея, тъй като се е потопила твърде дълбоко в ледената си героиня, която мнозина свързват с главната редакторка на Vogue Анна Уинтур. „Беше ужасно! Бях нещастна в караваната си, чувах как всички се забавляват. Беше ми депресивно, но си казах: ‘Е, това е цената да бъдеш шеф!’ Никога повече не съм пробвала този метод!“

Стрийп допълва, че не се е стремила да направи биографичен портрет на Уинтур, а да изследва отговорностите и тежестта на лидерската позиция в модната индустрия – „заедно с необходимостта да изглеждаш безупречно всеки ден“.