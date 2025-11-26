Доналд Тръмп върна на работа прогонения от Холивуд режисьор на „Час пик“ за четвърта част

Режисьорът Брет Ратнър, който в продължение на години беше отстранен от Холивуд след множество обвинения в сексуално посегателство, подготвя завръщане в индустрията с нов филм от поредицата „Час пик“. Проектът, дълго време смятан за блокиран, отново е в развитие и получава подкрепа от ключови фигури в американския политически и бизнес елит.

По информация на източници от филмовата индустрия, бившият президент Доналд Тръмп е изиграл съществена роля във възкресяването на проекта, като лично е съдействал за контактите между Ратнър и милиардера Лари Елисън, основен акционер в Paramount Skydance. След тези разговори студиото е осигурило първоначално финансиране, а Warner Bros. се включва като партньор по разпространението.

В същото време Ратнър вече е приключил работа и по документален филм за Мелания Тръмп с бюджет около 40 млн. долара. Връзката между двата проекта не е коментирана официално, но според наблюдатели тя подчертава пренареждането на съюзите около режисьора след дългия му период на отсъствие от киното.

Първите три филма от „Час пик“, излезли между 1998 и 2007 г., събраха над 850 млн. долара в световния бокс офис и превърнаха франчайза в един от най-разпознаваемите екшън-комедийни проекти от края на 90-те. След обвиненията срещу Ратнър обаче нито едно голямо студио не беше готово да работи с него.

Настоящото развитие показва промяна в позициите. Заедно с подкрепата от страна на Тръмп, режисьорът получава публично одобрение и от актьорите Силвестър Сталоун, Джон Войт и Мел Гибсън, които в последните години играят активна роля в подкрепа на консервативни фигури в Холивуд.

Критични коментари не липсват. Според редица наблюдатели интересът към четвърти филм от поредицата е ограничен, а част от международните медии отбелязват, че ако публиката действително е желаела продължение, то би било реализирано много по-рано.