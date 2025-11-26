Новини
Любопитно »
Доналд Тръмп върна на работа прогонения от Холивуд режисьор на „Час пик“ за четвърта част

Доналд Тръмп върна на работа прогонения от Холивуд режисьор на „Час пик“ за четвърта част

26 Ноември, 2025 12:31 735 1

  • час пик-
  • продължение-
  • доналд тръмп-
  • режисьор-
  • брет ратнър

Брет Ратнър е изготвил и грандиозен документален филм за Мелания

Доналд Тръмп върна на работа прогонения от Холивуд режисьор на „Час пик“ за четвърта част - 1
Кадър: Rotten Tomatoes
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът Брет Ратнър, който в продължение на години беше отстранен от Холивуд след множество обвинения в сексуално посегателство, подготвя завръщане в индустрията с нов филм от поредицата „Час пик“. Проектът, дълго време смятан за блокиран, отново е в развитие и получава подкрепа от ключови фигури в американския политически и бизнес елит.

По информация на източници от филмовата индустрия, бившият президент Доналд Тръмп е изиграл съществена роля във възкресяването на проекта, като лично е съдействал за контактите между Ратнър и милиардера Лари Елисън, основен акционер в Paramount Skydance. След тези разговори студиото е осигурило първоначално финансиране, а Warner Bros. се включва като партньор по разпространението.

В същото време Ратнър вече е приключил работа и по документален филм за Мелания Тръмп с бюджет около 40 млн. долара. Връзката между двата проекта не е коментирана официално, но според наблюдатели тя подчертава пренареждането на съюзите около режисьора след дългия му период на отсъствие от киното.

Първите три филма от „Час пик“, излезли между 1998 и 2007 г., събраха над 850 млн. долара в световния бокс офис и превърнаха франчайза в един от най-разпознаваемите екшън-комедийни проекти от края на 90-те. След обвиненията срещу Ратнър обаче нито едно голямо студио не беше готово да работи с него.

Настоящото развитие показва промяна в позициите. Заедно с подкрепата от страна на Тръмп, режисьорът получава публично одобрение и от актьорите Силвестър Сталоун, Джон Войт и Мел Гибсън, които в последните години играят активна роля в подкрепа на консервативни фигури в Холивуд.

Критични коментари не липсват. Според редица наблюдатели интересът към четвърти филм от поредицата е ограничен, а част от международните медии отбелязват, че ако публиката действително е желаела продължение, то би било реализирано много по-рано.


  • 1 Метресата от Барселона

    1 0 Отговор
    "...бившият президент Доналд Тръмп." Ами той Тръмп не е бивш, а настоящ президент на САЩ.

    12:49 26.11.2025