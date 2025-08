Ловец на трофеи разгневи научната общност: подмами и отстреля емблематичен див лъв (СНИМКИ)

Националният парк „Хванге“ в Зимбабве прикова международно внимание след смъртта на емблематичния лъв Блонди, който беше застрелян от ловец на трофеи.

Петгодишният мъжки лъв, считан за един от символите на резервата, е бил обект на интерес не само от страна на туристите и служителите, но и от страна на изследователи от Оксфордския университет, които в началото на годината са го оборудвали с GPS нашийник като част от проект за дългосрочно наблюдение на поведението на лъвовете в региона, информира германското издание Bild.

“The Roar is Silenced: Blondie the Lion Killed for a Trophy" My piece on this: https://t.co/DdYSP5FJdL @wild_at_life #bantrophyhunting #lion pic.twitter.com/ms7rWXbna6

Случаят се разиграва в края на юни, когато Блонди е бил отделен от прайда си, състоящ се от десет малки и три възрастни женски, и отстрелян срещу сума, която по оценка на медии възлиза на над 40 000 евро. В социалните мрежи бяха разпространени снимки, на които ловецът позира с трупа на лъва, но публикациите впоследствие са били изтрити. Според разследване на изданието Africa Geographic, Блонди е бил умишлено примамван извън границите на националния парк с помощта на месо, поставяно от задната част на камион, в продължение на няколко седмици — тактика, която често се използва от ловци на трофеи.

Организации за защита на дивата природа подчертават, че в Африка са останали приблизително 20 000 диви лъва, а в района на „Хванге“ само през последното десетилетие са били отстреляни 24 лъва. Експерти от Оксфордския университет настояват за създаване на петкилометрова буферна зона около парка, в която да се забрани всякакъв лов — препоръка, която би могла да предотврати случаи като този с Блонди.

