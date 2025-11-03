Разкриха откъде са дошли първите хора

Международен екип от антрополози оспори установената идея, че първите Homo sapiens са напуснали Африка през източното крайбрежие на континента. Пътешествието на човечеството може да е започнало на юг - от бреговете на днешна Южна Африка. Изследването е публикувано в списанието Transactions of the Royal Society of South Africa.

Учените предполагат, че преди около 70 000 години малки групи хора са започнали да напускат южното крайбрежие и да се движат по източното крайбрежие на континента. Преди между 50 000 и 40 000 години те са прекосили Червено море и са достигнали Арабския полуостров, откъдето впоследствие са се разпространили из цяла Евразия.

„Климатът, ресурсите и технологичното развитие на южноафриканските общности от онова време са създали идеални условия за началото на глобалната човешка миграция“, отбелязват авторите.

Хипотезата се основава на данни от най-ранните човешки обекти в района на Южен Кейп. Пещерният комплекс Pinnacle Point и други археологически обекти, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съдържат богати доказателства за развитието на съвременното човешко поведение, датиращо отпреди 162 000 години.

Именно тук древните хора за първи път започнали активно да експлоатират изобилието на морето, събирайки миди и риба, което осигурявало стабилно снабдяване с храна дори по време на сухи периоди. Това може да е осигурило еволюционно предимство пред популациите във вътрешността на страната, зависими от лов и събирачество.

Учените посочват и ключовата роля на изобретяването на лъка и стрелата, което позволило на хората в този регион по-ефективно да се снабдяват с храна и да се защитават.

По време на ледниковия период морските нива се понижили, разкривайки обширни крайбрежни равнини в Южна Африка, богати на храна и прясна вода. Тогава нашите предци вероятно са развили мореплавателна култура и умения, които биха им позволили да се ориентират по бреговата линия в бъдеще.

„На брега на Южния нос хората дори оцелели след изригването на Тоба преди 74 000 години, което причинило глобално захлаждане, и са продължили културното си развитие – факт, който ги отличава от другите ранни човешки популации“, заключиха изследователите.

Според тях, нарастването на населението, конкуренцията за ресурси и изменението на климата са били основните двигатели на миграцията. Крайбрежният маршрут е бил най-безопасният и удобен: осигурявал е достъп до храна, прясна вода, мек климат и по-редки срещи с едри хищници.