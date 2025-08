Принц Уилям и Кейт заведоха децата на почивка на супер яхта край Гърция (СНИМКИ)

Летните дни на британското кралско семейство тази година минаха далеч от очите на обществеността — и то не къде да е, а в едни от най-живописните кътчета на Гърция. Принц Уилям, съпругата му Кейт Мидълтън и трите им деца избраха да отпочинат на луксозна суперяхта, която бе забелязана да плава между островите Кефалония, Итака и Закинтос, съобщават източници на Daily Mail.

Семейството избра максимална дискретност — през цялата почивка никой от тях не е стъпвал на брега. При необходимост персоналът на яхтата поемал с лодка към сушата, за да доставя всичко необходимо за кралския комфорт. Луксозното плавателно средство беше забелязано от местни жители край Закинтос, където за кратко пусна котва.

🏝️ How the Prince & Princess of Wales Spend Their Summer Vacation – Greek Edition!



This year, Prince William and Princess Catherine chose the stunning Kefalonia, Greece for their family getaway! ✈️ After arriving by private jet, they whisked off to a luxury hotel—joined by… pic.twitter.com/X04jxi4xNo