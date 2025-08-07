Новини
Любопитно »
Семейство с диария запуши канализацията на цял блок

7 Август, 2025 06:32, обновена 7 Август, 2025 06:39 668 3

  • диария-
  • гастроентерит-
  • канализация

Гастроентерит задръстил тръбите на дмакинството

Семейство с диария запуши канализацията на цял блок - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Потребителката на Reddit Afraid-Reindeer-8940 сподели как стомашните проблеми на семейството ѝ се превърнали в инфраструктурен казус.

По думите тя и останалите членове на домакинството получили гастроентерит - възпаление на стомашно-чревния тракт, което води до комбинация от диария, повръщане и коремна болка и спазми.

„Това беше най-лошото преживяване в живота ми, по-лошо от цезарово сечение. Преминах през всичките пет етапа на заболяването, постоянно се миех, понякога дори будих съпруга си, за да се сбогувам с него, защото не вярвах, че мога да понеса болката. И разбира се, постоянно чистех запушената тоалетна, но нито веднъж не се замислих колко щети всъщност може да причини всичко това“, пише авторката.

След няколко дни болестта започна да отшумява. Изведнъж домакинството открило, че от канала в мазето текат отпадъчни води. Жената се обадила на майсторите и пристигналият водопроводчик отстранил огромна буца от тоалетна хартия и фекалии от канализационната тръба. При това той я почистил напълно - чак до точката, в която тя влиза в тръбите, които обслужват всички околни къщи.

„Най-лошото е, че част от запушването се разпространи по-нататък, след като почистихме канала, запушвайки общата канализация на всички апартаменти в блока. Градските власти извикаха екип, за да почистят тръбите с маркуч за високо налягане, и в момента гледам как докараха багер, за да изкопаят тази тръба, защото маркучът не можа да се справи със запушването!“, каза авторката.

В тази ситуация тя открива само едно положително нещо - семейството ѝ не трябвало да плаща разходите на работниците, защото инцидентът технически се е случил в общински тръби. Според нея нейният гастроентерит в крайна сметка е струвал на данъкоплатците пет хиляди долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 0 Отговор
    Даже не си играх да чета "статията". Дотам ли я докарахме новините да са за нечии стомашни проблеми от социалните мрежи? Толкова ли няма смислени теми? Уж роля на медиите беше да държат хората информирани за важните неща и да пречат на тоталното изпростяване.

    06:48 07.08.2025

  • 2 Опааа

    4 0 Отговор
    Ганев много си прО .т!

    06:49 07.08.2025

  • 3 Със

    2 0 Отговор
    смрадни от зори .

    06:53 07.08.2025