Брайън Адамс отмени концерт заради запушена канализация

Голямо запушване на канализацията е наложило отмяната на концерт на Брайън Адамс в Австралия заради заплаха за общественото здраве, съобщи Би Би Си.

В неделя носителят на „Грами“ трябваше да изнесе концерт в зала RAC Arena в град Пърт, но от градската водоснабдителна компания съобщиха, че има опасност от блокиране на главния водопровод и от наводняване на тоалетните на залата.

Брайън Адамс се извини на феновете в социалните мрежи и им благодари за „търпението и подкрепата“, след което обеща да се опита да пренасрочи концерта за друга дата. Организаторът на събитието каза, че отмяната е „горчиво разочарование“ и че ще възстанови изцяло парите за продадените билети.

Canadian singer Bryan Adams' Perth concert was cancelled last night, leaving fans devastated outside the RAC Arena.



The cancellation was caused by a major sewer blockage known as a 'fatberg' - a blockage of fat, grease and rags, cutting off water supplies to the stadium. #9News pic.twitter.com/dZcLSISt9t