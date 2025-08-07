Мартин Елвиса купонясва на морето не с една, а с две от най-запомнящите се "ергенки" (СНИМКА)

Лятото в Созопол определено кипи с пълна сила, особено когато Мартин Николов – Елвиса – реши да завихри поредното си балканско парти.

Бизнесменът и собственик на популярни нощни заведения отново привлече вниманието с бурна вечер, изпълнена с музика, ритъм и звездна компания.

Този път Елвиса купонясваше в компанията на две от най-запомнящите се участнички от последния сезон на хитовото риалити "Ергенът" – Силвия и Ферай.

Снимка: Instagram

Триото не само привличаше погледите в заведението, но и се радваше на взаимното си настроение, като танцуваше неуморно до ранни зори.

Кадри от купона бързо се появиха в социалните мрежи – Мартин, Силвия и Ферай позират в прегръдки, припяват на балканските хитове и демонстрират, че морският нощен живот още държи високи температури.