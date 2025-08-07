Мартин Елвиса купонясва на морето не с една, а с две от най-запомнящите се "ергенки" (СНИМКА)

Лятото в Созопол определено кипи с пълна сила, особено когато Мартин Николов – Елвиса – реши да завихри поредното си балканско парти.
Бизнесменът и собственик на популярни нощни заведения отново привлече вниманието с бурна вечер, изпълнена с музика, ритъм и звездна компания.
Този път Елвиса купонясваше в компанията на две от най-запомнящите се участнички от последния сезон на хитовото риалити "Ергенът" – Силвия и Ферай.
Триото не само привличаше погледите в заведението, но и се радваше на взаимното си настроение, като танцуваше неуморно до ранни зори.
Кадри от купона бързо се появиха в социалните мрежи – Мартин, Силвия и Ферай позират в прегръдки, припяват на балканските хитове и демонстрират, че морският нощен живот още държи високи температури.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 корекция
08:38 07.08.2025
2 в кратце
08:40 07.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
08:42 07.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Запомняща СЕ, е друго нещо,
АМА ТО ЗА МИСирКИТЕ граматиката е табу‼️
08:45 07.08.2025
5 Мъж
08:55 07.08.2025
6 зелен петел
09:00 07.08.2025
7 Вече
09:01 07.08.2025
8 пешо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":не тополите , а каваците
09:07 07.08.2025
9 Метресата от Барселона
09:12 07.08.2025
10 ......па
09:55 07.08.2025
11 Какъв и какви
В тази западнала страна още на 12-14 г. вече правят полов акт!
Коментиран от #12
10:53 07.08.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Какъв и какви":Прочети какво е ДЕВСТВЕНИ и какво НЕЖЕНЕНИ❗
11:08 07.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.