Мартин Елвиса купонясва на морето не с една, а с две от най-запомнящите се "ергенки" (СНИМКА)

7 Август, 2025 08:32 2 647 13

Мартин, Силвия и Ферай позират в прегръдки

Мартин Елвиса купонясва на морето не с една, а с две от най-запомнящите се "ергенки" (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лятото в Созопол определено кипи с пълна сила, особено когато Мартин Николов – Елвиса – реши да завихри поредното си балканско парти.

Бизнесменът и собственик на популярни нощни заведения отново привлече вниманието с бурна вечер, изпълнена с музика, ритъм и звездна компания.

Този път Елвиса купонясваше в компанията на две от най-запомнящите се участнички от последния сезон на хитовото риалити "Ергенът" – Силвия и Ферай.

Мартин Елвиса купонясва на морето не с една, а с две от най-запомнящите се
Снимка: Instagram

Триото не само привличаше погледите в заведението, но и се радваше на взаимното си настроение, като танцуваше неуморно до ранни зори.

Кадри от купона бързо се появиха в социалните мрежи – Мартин, Силвия и Ферай позират в прегръдки, припяват на балканските хитове и демонстрират, че морският нощен живот още държи високи температури.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 корекция

    17 1 Отговор
    Не собственик, а съсобственик и то с много малък процент😉

    08:38 07.08.2025

  • 2 в кратце

    11 1 Отговор
    с две от най-запомнящите "моми"

    08:40 07.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Вчера на плаж Тополите до Созопол беше президентът Румен Радев.Снимахме се заедно.

    Коментиран от #8

    08:42 07.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор
    ЗапомняЩА е жена която може да запомня❗
    Запомняща СЕ, е друго нещо,
    АМА ТО ЗА МИСирКИТЕ граматиката е табу‼️

    08:45 07.08.2025

  • 5 Мъж

    5 1 Отговор
    Е , а дано ! Защото луд купон е когато здравото пиене продължи със здрава еван , но кой колкото може !

    08:55 07.08.2025

  • 6 зелен петел

    5 0 Отговор
    Да си ферайчи човекът,щом може.

    09:00 07.08.2025

  • 7 Вече

    4 0 Отговор
    Съм спокоен за деня и за Мартинчо. 😂

    09:01 07.08.2025

  • 8 пешо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    не тополите , а каваците

    09:07 07.08.2025

  • 9 Метресата от Барселона

    13 0 Отговор
    Содом и Гомор. Обожаваме да внасяме у нас всичко пошло и деградирало.

    09:12 07.08.2025

  • 10 ......па

    7 0 Отговор
    МартинЧо татин това му е смисъла в живота,да ходи да се снима от някое кръчме с леки женици и от фитнеса нацупил хиалуронови джукички.40 годишен недорасляк.

    09:55 07.08.2025

  • 11 Какъв и какви

    0 0 Отговор
    Ерген и ергенки ви гонят бе?
    В тази западнала страна още на 12-14 г. вече правят полов акт!

    Коментиран от #12

    10:53 07.08.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Какъв и какви":

    Прочети какво е ДЕВСТВЕНИ и какво НЕЖЕНЕНИ❗

    11:08 07.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.