Мартин Елвиса за Томи от "Игри на волята": Една година се готвиш да пазаруваш по бензиностанциите ли!?

7 Ноември, 2025 15:31

Елвиса не спести критиките си към грубото нарушение на правилата в "Игри на волята", което коства участието на Томи

Мартин Елвиса за Томи от "Игри на волята": Една година се готвиш да пазаруваш по бензиностанциите ли!? - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мартин Николов-Елвиса, който е редовен риалити участник, не спести коментара си по адрес на изгонения от риалити формата Томи, като го нарече Томи "нагъл, гнусен лъжец" и го обвини в липса на доблест и смелост. Припомняме, че Елвиса има запомнящи се участия в "Биг Брадър", докато беше гадже на поп фолк певицата Емануела, а по-късно влезе в "Игри на волята". Последната му паметна поява на малкия екран е в "Ергенът".

"Ей, все съм виждал нагли хора, ама този е всичко това в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година – за да пазарува по бензиностанциите ли?", избухна Елвиса за грубото нарушение на Томи, който беше изгонен, след като го хванаха да си пазарува храна от близък магазин до мястото на снимките.

Риалити героят не пропусна да спомене и Миро: "Ей, все съм виждал нагли хора, все съм виждал гнусни хора, ама този е всичко това, в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори доблестта и топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година бе? За да ходиш да пазаруваш по бензиностанциите ли??? Силно се надявам и "братлето" ти Миро, с който сте дупе и гащи, да го отнесе заедно с теб, а не хора като Ивайло и Крис...".


  • 1 Мъж

    1 0 Отговор
    Всичко се разбра, Елизабет Цветанова да се преориентира към мъже от факултета 🤣🤣🤣🤣🤭🤭💯💯💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:49 07.11.2025

  • 2 Той по щот

    1 0 Отговор
    е много убав.

    15:49 07.11.2025

  • 3 Пелвис

    0 0 Отговор
    Ква бензиностанция те гони бе, смешник?! Това беше селско магазинче, специално оборудвано за случая с камера с висока резолюция и звук. Явно работи и 24 часа, щом действието се развиваше в 2:15 ч. А защо продуцентите или който там дирижира шоуто, чакаха 10 дни, преди да обявят това измислено събитие? Къде отиде торбата с продуктите? Как ги скри от всички камери. Вътре нямаше само хляб и захар. Имаше и колбаси, и топено сирене, и пакетирано сирене.

    15:52 07.11.2025

  • 4 гост

    2 0 Отговор
    Бастуне,и ти беше трагедия с Писателката.

    15:54 07.11.2025