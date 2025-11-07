Мартин Елвиса за Томи от "Игри на волята": Една година се готвиш да пазаруваш по бензиностанциите ли!?

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Ще усещате колебания между вътрешния свят и външните очаквания. Денят е подходящ за осъзнаване и освобождаване от ненужни емоции. Вечерта ви носи вдъхновение и желание за нещо красиво и истинско.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят ви подтиква към по-дълбоко разбиране на отношенията. Ще осъзнаете какво стои зад думите и жестовете на хората около вас. Вечерта носи тиха хармония и усещане за вътрешна зрялост.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще почувствате нужда да подредите мислите си. Използвайте логика, но не пренебрегвайте и сърцето. Вечерта ще ви донесе яснота – може би чрез разговор, който отдавна сте отлагали.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят носи леко напрежение в общуването, но и възможност за искрено споделяне. Избягвайте критика и ще откриете нова дълбочина в разговорите си. Вечерта е подходяща за вдъхновяваща среща или творческо занимание.

Скорпион (24.10 - 22.11) Венера вече е във вашия знак и събужда силни, искрени емоции. Ще усещате нужда от дълбок контакт и истинско разбиране. Вечерта е подходяща за близост и разговор от сърце.

Везни (24.09 - 23.10) Венера преминава в по-дълбока и интензивна зона – ще усещате чувствата си по-силно. Денят може да постави пред вас избор между външна хармония и вътрешна истина. Вечерта носи шанс за искрено помирение.

Дева (24.08 - 23.09) Денят ви предлага шанс да внесете яснота в разговор или ситуация, която ви е напрягала. Говорете просто и искрено – това ще ви освободи. Вечерта е подходяща за спокойствие и грижа към себе си.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес ще усещате силно нуждата да изразите позицията си. Внимавайте да не превърнете откровеността в настойчивост. Вечерта може да донесе изненадващо прозрение за това какво наистина искате от отношенията си.

Рак (22.06 - 23.07) Денят ви кани към тишина и наблюдение. Не бързайте да реагирате – първо почувствайте, после говорете. Вечерта носи усещане за близост и топлина, ако споделите какво ви тревожи.

Близнаци (22.05 - 21.06) Луната във вашия знак ви прави по-изразителни, но и по-чувствителни към думите на другите. Опозицията с Меркурий може да донесе дребни недоразумения – избягвайте бързи реакции. Вечерта ще възстанови хармонията, ако изберете топлия тон.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще усещате колебание между сигурността и желанието за промяна. Отделете време, за да разберете какво наистина има стойност за вас. Вечерта носи дълбоки, но искрени емоции в личните отношения.