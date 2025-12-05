Николета Лозанова вдигна "скромно" парти за рождения си ден, докато свекърът й Боби Михайлов е в болница (СНИМКИ)

Николета Лозанова вдигна бляскав купон по случай 38-ия си рожден ден въпреки слуховете, че няма да празнува заради влошеното здравословно състояние на свекър си. Вратарят от Златното българско лято на 1994-та Боби Михайлов беше приет в „Токуда“, след като получи инсулт. Това се случи ден след пищното тържество на жена му Мария Петрова за 50-го-дишния ѝ юбилей.
Лозанова блесна в социалните мрежи в края на миналата седмица в пищна прозрачна рокля, обсипана с кристали, която подчертаваше изваяната ѝ фигура, и тържествено духна свещите на четириетажна дизайнерска бутикова торта в изцяло бяло, с панделки и волани, която според хора от обкръжението ѝ е струвала няколко хилядарки.
Въпреки това купонът е бил сравнително „скромен“ за възможностите на Лозанова и е бил в тесен семеен кръг, като са присъствали само близки и приятели за разлика от предишни години, когато еротичната моделка събираше стотици верни поклонници в елитни столични клубове, където купонясваха до малките часове на нощта.
Феновете на Лозанова я засипаха с пожелания за празника в социалните мрежи, затвърждавайки статута ѝ на една от най-популярните личности у нас.
Специални поздравления тя получи от половинката си Ники Михайлов и от свекърва си Мария Петрова, които се появиха с публикации в социалните мрежи за пръв път, след като Борислав Михайлов бе приет в болница.
Мъжът на Николета Ники Михайлов ѝ отправи любовно послание:
„Всяка година на този ден, на твоя ден, когато започна да пиша пожеланията си към теб, благодарностите ги изпреварват! И всяка година те са все по-значими и все по-дълбоки! Продължавай да бъдеш вдъхновение за милиони, но за мен, Никол и малкото чудо, с което ме дари, ти си смисълът и кислородът! Благодаря ти, че те има, ти си моята опора, познаваш и сладостта от победите, и болката от загубите, показвала си какво е да си „на ръба между живота и смъртта“, заради нас... щом сме заедно, ще оцелеем пак... Бог да благослови и нас, и нашите семейства, всички вас! Бъди честита, здрава и успешна! За още много, много години! Честит рожден ден!“.
