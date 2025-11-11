Принц Хари и Меган Маркъл бяха сред звездните гости за 70-ия рожден ден на Крис Дженър (СНИМКИ)

Британските медии съобщават за ново напрежение между двореца и херцозите на Съсекс, след като принц Хари и Меган Маркъл бяха заснети усмихнати на 70-ия рожден ден на американската телевизионна звезда Крис Дженър. Появата на двойката на бляскавото събитие в Бевърли Хилс е предизвикала недоволство сред приближените до кралското семейство, които я определят като „неподходяща“ и „поредно доказателство защо двойката не бива да бъде връщана в кралските среди“.

Harry and Meghan at Kris Jenner 70th birthday party pic.twitter.com/kImIX3TAuR — Kay Ross-Levy 🌺 (@KayRoss96) November 11, 2025

Празненството, организирано от милиардера Джеф Безос и неговата съпруга Лорън Санчес в имението им, оценявано на 165 милиона долара, събра редица световни знаменитости. Сред гостите бяха Бионсе и Джей Зи, Опра Уинфри, Марта Стюарт, Марая Кери, Парис Хилтън, Адел и целият клан Кардашиян. По информация на американски източници, сред поканените е бил и личният пластичен хирург на Дженър – д-р Стивън Ливайн.

Принц Хари и Меган Маркъл пристигнали в официално облекло, съобразено с дрескода на вечерта, и били заснети в добро настроение. Според източник от двореца, цитиран от британски издания, подобна публична поява „демонстрира колко далеч е Хари от ценностите, които брат му, принц Уилям, се опитва да утвърди в монархията“.

Събитието съвпадна с продължаващо напрежение между двойката и изпълнителния директор на Meta Марк Зукърбърг, също присъствал на партито. В началото на годината херцозите на Съсекс критикуваха Зукърбърг за решението му да намали контрола върху съдържанието във Facebook, заявявайки, че подобен подход „насърчава езика на омразата“ и „влошава глобалната криза на психичното здраве“.

Появата на Хари и Меган в компанията на Безос и Санчес съвпада и с предстоящия проект на Меган Маркъл – романтичната комедия „Close Personal Friends“, която ще бъде продуцирана от Amazon MGM Studios, собственост на Безос. Според източници от индустрията, Маркъл ще се появи за кратко в ролята на самата себе си, като снимките вече са приключили миналата седмица. Представители на продукцията уточняват, че това не означава пълно завръщане на бившата актриса към екранната ѝ кариера.

Въпреки че част от двореца смятат, че двойката би могла да играе роля в бъдещето на монархията, други твърдят, че принц Уилям е категоричен в намерението си да изгради по-модерна и сдържана версия на кралската институция. По думите на високопоставен източник, престолонаследникът планира да разчита на по-младите членове на семейството, включително децата на принц Едуард.

Принц Уилям, който не е разговарял с брат си повече от две години, наскоро коментира в телевизионно интервю, че „промяната е неизбежна“ и че има ясна визия за това каква трябва да бъде монархията му в бъдеще.