Новини
Любопитно »
Хайди Клум и съпругът ѝ започват пречистване от червеи и паразити

Хайди Клум и съпругът ѝ започват пречистване от червеи и паразити

7 Август, 2025 14:31 1 187 13

  • хайди клум-
  • пречистване-
  • детокс-
  • паразити-
  • червеи

Процесът на пречистване е дълъг и трябва да се прави в продължение на месеци, разказва моделът

Хайди Клум и съпругът ѝ започват пречистване от червеи и паразити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хайди Клум сподели, че започва пречистване от червеи и паразити заедно със съпруга си Том Каулиц. В скорошно интервю за Wall Street Journal супер моделът, на 52 години, разказа за решението си да премине през това пречистване, което тя нарече „първо за мен“. Клум разкри, че е чела, че е препоръчително да се прави веднъж годишно, и призна, че се чувства „много назад“, тъй като никога не е опитвала тази процедура.

„Ако ядеш сурови храни, като суши, има хапчета за премахване на паразити“, обясни тя и добави, че в състава им влизат билки като карамфил и семена от папая, които са смъртоносни за паразитите. Тя сподели, че процесът на пречистване е дълъг и трябва да се прави в продължение на месеци.

През последните дни Хайди започна да подхранва отново спекулациите относно любимия ѝ празник - Хелоуин. Всяка година звездата организира пищно парти, на което е поканен елита на Холивуд, преоблечен в скъпи и интригуващи костюми. И всяка година Хайди е царицата на купона, демонстрирайки ненадминати креативни идеи, що се отнася до костюма ѝ. Тя самата се е маскирала като червей, закачен за въдицата на съпруга ѝ Том, който беше преоблечен като рибар.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    7 0 Отговор
    Практикуват от гадания секс на другото място?

    14:33 07.08.2025

  • 2 ИВАН

    9 0 Отговор
    По големи червеи и паразити от тая на снимката едва ли има.

    14:36 07.08.2025

  • 3 Всяка

    11 0 Отговор
    Отвратителност трябва да си има граници ! Публикацията не е удачна !

    14:36 07.08.2025

  • 4 Значи

    12 0 Отговор
    ядеш суши , в теб заживяват паразити и за да ги премахнеш почваш да пиеш чай от карамфил и ядеш семки от папая да измрат глистите ? Е , нееее !

    Коментиран от #5, #8

    14:38 07.08.2025

  • 5 Цъцъ

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Значи":

    Ааа не, глистите ги вади с дебел шомпол отзад😉

    Коментиран от #7

    14:40 07.08.2025

  • 6 Голяма

    10 0 Отговор
    Убавица с глисти и 43 - ти номер обувки !

    14:40 07.08.2025

  • 7 За тоя

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цъцъ":

    незнам , но певецът Сил , от когато има три деца когато го видяла да излиза от фитнеса от някакъв хотел с впити гащи по него и добре изразен пакет , загубила ума и дума ! Скоро след това забременяла от него.

    Коментиран от #10

    14:45 07.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    6 0 Отговор
    Сушито е било храна за много бедни хора , които не са имали пари даже за шепа въглища за да си приготвят храна на обществените улични скари в Япония през средните векове ....принудително са го консумирали сурово , не защото им харесва или защото е "полезно " !!!

    14:53 07.08.2025

  • 10 Значи

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "За тоя":

    Не се е справил с черната дупка?

    14:58 07.08.2025

  • 11 Авеее

    3 0 Отговор
    Хайде пакКлумски глупости!

    15:04 07.08.2025

  • 12 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Народна рецепта: Баба ми, когато се съмняваше, че прасетата имат глисти, им даваше да пият саламурата от пиперената туршия. На другия ден какви точилки правеха само не е истина...........

    15:19 07.08.2025

  • 13 Споко, като

    3 0 Отговор
    умрат пак ще ги налазят...

    15:22 07.08.2025