Хайди Клум и съпругът ѝ започват пречистване от червеи и паразити

Хайди Клум сподели, че започва пречистване от червеи и паразити заедно със съпруга си Том Каулиц. В скорошно интервю за Wall Street Journal супер моделът, на 52 години, разказа за решението си да премине през това пречистване, което тя нарече „първо за мен“. Клум разкри, че е чела, че е препоръчително да се прави веднъж годишно, и призна, че се чувства „много назад“, тъй като никога не е опитвала тази процедура.
„Ако ядеш сурови храни, като суши, има хапчета за премахване на паразити“, обясни тя и добави, че в състава им влизат билки като карамфил и семена от папая, които са смъртоносни за паразитите. Тя сподели, че процесът на пречистване е дълъг и трябва да се прави в продължение на месеци.
През последните дни Хайди започна да подхранва отново спекулациите относно любимия ѝ празник - Хелоуин. Всяка година звездата организира пищно парти, на което е поканен елита на Холивуд, преоблечен в скъпи и интригуващи костюми. И всяка година Хайди е царицата на купона, демонстрирайки ненадминати креативни идеи, що се отнася до костюма ѝ. Тя самата се е маскирала като червей, закачен за въдицата на съпруга ѝ Том, който беше преоблечен като рибар.
До коментар #4 от "Значи":Ааа не, глистите ги вади с дебел шомпол отзад😉
До коментар #5 от "Цъцъ":незнам , но певецът Сил , от когато има три деца когато го видяла да излиза от фитнеса от някакъв хотел с впити гащи по него и добре изразен пакет , загубила ума и дума ! Скоро след това забременяла от него.
До коментар #7 от "За тоя":Не се е справил с черната дупка?
