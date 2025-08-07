Хайди Клум и съпругът ѝ започват пречистване от червеи и паразити

Хайди Клум сподели, че започва пречистване от червеи и паразити заедно със съпруга си Том Каулиц. В скорошно интервю за Wall Street Journal супер моделът, на 52 години, разказа за решението си да премине през това пречистване, което тя нарече „първо за мен“. Клум разкри, че е чела, че е препоръчително да се прави веднъж годишно, и призна, че се чувства „много назад“, тъй като никога не е опитвала тази процедура.

„Ако ядеш сурови храни, като суши, има хапчета за премахване на паразити“, обясни тя и добави, че в състава им влизат билки като карамфил и семена от папая, които са смъртоносни за паразитите. Тя сподели, че процесът на пречистване е дълъг и трябва да се прави в продължение на месеци.

През последните дни Хайди започна да подхранва отново спекулациите относно любимия ѝ празник - Хелоуин. Всяка година звездата организира пищно парти, на което е поканен елита на Холивуд, преоблечен в скъпи и интригуващи костюми. И всяка година Хайди е царицата на купона, демонстрирайки ненадминати креативни идеи, що се отнася до костюма ѝ. Тя самата се е маскирала като червей, закачен за въдицата на съпруга ѝ Том, който беше преоблечен като рибар.