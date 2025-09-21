Всички погледи към Хайди Клум: Баварска носия с изумително деколте

Хайди Клум се завърна в родната си Германия, за да бъде домакин на специалното събитие Heidifest в Мюнхен, заедно с модела Алесандра Амброзио, в известната бирария Hofbrauhaus, предава Lifestyle.bg.

52-годишната звезда сияеше, облечена в традиционен баварски костюм, обградена от семейството си. Сред тях бяха съпругът ѝ Том Каулиц, дъщеря ѝ Лени (21 г.), както и децата ѝ от брака със Сийл - Хенри (20 г.), Йохан (18 г.) и Лу (15 г.). Всички носеха традиционни облекла в духа на Октоберфест.

Сред гостите бяха още братът на Том - Бил Каулиц, майката на Хайди - Ерна Клум, както и приятелката на Хенри - Кайла Бетулиус.

Фестивалът носи името на Хайди и е специален повод за празнуване на семейството и традициите.

Само дни преди фестивала семейството отпразнува 20-ия рожден ден на Хенри. Хайди сподели в Instagram снимки от детството му и трогателни размисли:

"Когато са малки, се притесняваш да не скочат в басейна или да не пъхнат пръст в контакта. После идват колите, сексът, наркотиците и рокендрола. Надяваш се, че семената, които си посял, ще дадат плодове, че ще станат добри хора, че ще са здрави. Но винаги се тревожиш. И знам, че ще се тревожа дори когато съм на 80."