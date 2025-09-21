Новини
Всички погледи към Хайди Клум: Баварска носия с изумително деколте

Всички погледи към Хайди Клум: Баварска носия с изумително деколте

21 Септември, 2025

Моделът сияеше в традиционен баварски костюм за специалното събитие в Мюнхен

Всички погледи към Хайди Клум: Баварска носия с изумително деколте - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хайди Клум се завърна в родната си Германия, за да бъде домакин на специалното събитие Heidifest в Мюнхен, заедно с модела Алесандра Амброзио, в известната бирария Hofbrauhaus, предава Lifestyle.bg.

52-годишната звезда сияеше, облечена в традиционен баварски костюм, обградена от семейството си. Сред тях бяха съпругът ѝ Том Каулиц, дъщеря ѝ Лени (21 г.), както и децата ѝ от брака със Сийл - Хенри (20 г.), Йохан (18 г.) и Лу (15 г.). Всички носеха традиционни облекла в духа на Октоберфест.

Голямото семейство на Клум

Сред гостите бяха още братът на Том - Бил Каулиц, майката на Хайди - Ерна Клум, както и приятелката на Хенри - Кайла Бетулиус.

Фестивалът носи името на Хайди и е специален повод за празнуване на семейството и традициите.

Само дни преди фестивала семейството отпразнува 20-ия рожден ден на Хенри. Хайди сподели в Instagram снимки от детството му и трогателни размисли:

"Когато са малки, се притесняваш да не скочат в басейна или да не пъхнат пръст в контакта. После идват колите, сексът, наркотиците и рокендрола. Надяваш се, че семената, които си посял, ще дадат плодове, че ще станат добри хора, че ще са здрави. Но винаги се тревожиш. И знам, че ще се тревожа дори когато съм на 80."

Фестивалът носи името на Хайди


  • 1 Ножаря

    0 0 Отговор
    Хайди. Хайди на ножките.

    13:34 21.09.2025

  • 2 Това ,

    4 0 Отговор
    което е облякла няма нищо общо с традиционните празнични дрехи на Бавария .

    13:50 21.09.2025

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    ...това не е традиционната баварска носия. Нея може да я видиш в някоя бирария из Баварски Алпи.

    13:52 21.09.2025

  • 4 Това

    2 1 Отговор
    Не е жената която бих искал.

    Коментиран от #12

    13:53 21.09.2025

  • 5 А братът

    5 0 Отговор
    близнак на мъжа ѝ какви традиционни сребърни ботуши от секс шоп е обул , че и се изрусил !

    Коментиран от #11

    13:54 21.09.2025

  • 6 E паф ти и менажерията но

    1 0 Отговор
    в интерес на истината на мургавите Клум (най вдясно) им отива най много баварската носия, с една забележка за всички, Баварската Носия е за Мъжете, Ледар Хозен, високи бяли чорапи с Зелен кант отгоре, шпиц кожени обувки, Баварска Шапка с перо, Бяла Риза с Кожено Елече или Черно Сив Шаяк Сако със Зелени Кантове.
    За Жените най важното всички го знаем.😁

    14:02 21.09.2025

  • 7 999

    2 0 Отговор
    Сбутала е силиконовите козунаци под брадата...

    14:15 21.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вий там е редакцията да отделите мъжете от жените ли ,че не можем да ги разделим и д а преценим кой коя е

    14:20 21.09.2025

  • 9 Пепе73

    1 0 Отговор
    Немска пача..

    14:24 21.09.2025

  • 10 Магаренцето

    0 0 Отговор
    Ще и сцепа фито...

    14:31 21.09.2025

  • 11 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А братът":

    Тези ботуши са от глем модата на 80-те години.Такива на високи платформи и лъскави носеха Кис-,, I Was Made For Loving You,...

    14:40 21.09.2025

  • 12 Някоя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Това":

    Конкретна ли искате, или по принцип говорите?

    14:50 21.09.2025