Всички погледи към Хайди Клум: Баварска носия с изумително деколте

Хайди Клум се завърна в родната си Германия, за да бъде домакин на специалното събитие Heidifest в Мюнхен, заедно с модела Алесандра Амброзио, в известната бирария Hofbrauhaus, предава Lifestyle.bg.
52-годишната звезда сияеше, облечена в традиционен баварски костюм, обградена от семейството си. Сред тях бяха съпругът ѝ Том Каулиц, дъщеря ѝ Лени (21 г.), както и децата ѝ от брака със Сийл - Хенри (20 г.), Йохан (18 г.) и Лу (15 г.). Всички носеха традиционни облекла в духа на Октоберфест.
Сред гостите бяха още братът на Том - Бил Каулиц, майката на Хайди - Ерна Клум, както и приятелката на Хенри - Кайла Бетулиус.
Фестивалът носи името на Хайди и е специален повод за празнуване на семейството и традициите.
Само дни преди фестивала семейството отпразнува 20-ия рожден ден на Хенри. Хайди сподели в Instagram снимки от детството му и трогателни размисли:
"Когато са малки, се притесняваш да не скочат в басейна или да не пъхнат пръст в контакта. После идват колите, сексът, наркотиците и рокендрола. Надяваш се, че семената, които си посял, ще дадат плодове, че ще станат добри хора, че ще са здрави. Но винаги се тревожиш. И знам, че ще се тревожа дори когато съм на 80."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ножаря
13:34 21.09.2025
2 Това ,
13:50 21.09.2025
3 ИМПЕРИАЛИСТ
13:52 21.09.2025
4 Това
Коментиран от #12
13:53 21.09.2025
5 А братът
Коментиран от #11
13:54 21.09.2025
6 E паф ти и менажерията но
За Жените най важното всички го знаем.😁
14:02 21.09.2025
7 999
14:15 21.09.2025
8 Kaлпазанин
14:20 21.09.2025
9 Пепе73
14:24 21.09.2025
10 Магаренцето
14:31 21.09.2025
11 Идън
До коментар #5 от "А братът":Тези ботуши са от глем модата на 80-те години.Такива на високи платформи и лъскави носеха Кис-,, I Was Made For Loving You,...
14:40 21.09.2025
12 Някоя
До коментар #4 от "Това":Конкретна ли искате, или по принцип говорите?
14:50 21.09.2025