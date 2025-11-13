52-годишната Хайди Клум се показа по дантелени чорапи.

Моделът Хайди Клум показа фигура в дантелени чорапи в Instagram.

52-годишната Хайди Клум позира в черно кожено палто и сиво яке. Моделът показа фигурата си и в сутиен и дантелени чорапогащи, без бельо.

Миналата седмица Хайди Клум присъства на премиерата на шоуто си Blinded By Delight в Берлин. Супермоделът позира пред фотографите в черна мини рокля с бухнали ръкави и дълбоко деколте. Моделът носеше чорапогащи, диамантен пръстен и високи токчета. Звездата с пусната коса, тъмни сенки за очи и телесен гланц.

Преди това Хайди Клум дефилира на шоуто на Vivienne Westwood в Париж. Супермоделът се качи на подиума в бяла „булчинска“ мини рокля, като бикините ѝ се виждаха. Косата ѝ беше оформена на меки къдрици, а гримът ѝ включваше кремообразно червило.