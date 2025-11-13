Новини
52-годишната Хайди Клум се показа по дантелени чорапи

13 Ноември, 2025 09:12, обновена 13 Ноември, 2025 09:26 1 336 11

  • хайди клум-
  • модел

Миналата седмица моделът присъства на премиерата на шоуто си Blinded By Delight в Берлин

52-годишната Хайди Клум се показа по дантелени чорапи - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Моделът Хайди Клум показа фигура в дантелени чорапи в Instagram.

52-годишната Хайди Клум позира в черно кожено палто и сиво яке. Моделът показа фигурата си и в сутиен и дантелени чорапогащи, без бельо.

Миналата седмица Хайди Клум присъства на премиерата на шоуто си Blinded By Delight в Берлин. Супермоделът позира пред фотографите в черна мини рокля с бухнали ръкави и дълбоко деколте. Моделът носеше чорапогащи, диамантен пръстен и високи токчета. Звездата с пусната коса, тъмни сенки за очи и телесен гланц.

Преди това Хайди Клум дефилира на шоуто на Vivienne Westwood в Париж. Супермоделът се качи на подиума в бяла „булчинска“ мини рокля, като бикините ѝ се виждаха. Косата ѝ беше оформена на меки къдрици, а гримът ѝ включваше кремообразно червило.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Гоне

    6 2 Отговор
    Тоя млад цепеняк ако го напнем, че и утърчи съсе чорпогащете като ка е детствена.

    09:29 13.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    10 0 Отговор
    Нито на снимки да вярва човек, нито на видео.
    Всичко може да е генерирано, а не реално.
    Остава да разчитаме единствено на старото правило: ръка да пипне!

    09:31 13.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    52-годишната Хайди Клум се показа по дантелени чорапи.

    Макронистите да действат !!

    Коментиран от #11

    09:32 13.11.2025

  • 4 Новичок

    2 0 Отговор
    Павле ми пие ,Павле ми пие вино хем ракия ...

    09:35 13.11.2025

  • 5 хараре

    2 2 Отговор
    Хайде да се Клумим и да се показваме по дантелени чорапогащници!

    09:38 13.11.2025

  • 6 глоги

    2 2 Отговор
    моделКАТА присъства на премиерата, на шоуто си "Blinded By Delight" в град Берлин.

    09:41 13.11.2025

  • 7 нагона е до 60-65 години при жените

    1 0 Отговор
    хубаво краче .

    09:54 13.11.2025

  • 8 Алооооууу

    1 0 Отговор
    Макрон съм, пращайте ми агнешко и баба Донка, и Клумито, макар че Клумито влиза в закона за педофилия.

    10:03 13.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Малииии

    1 0 Отговор
    Мразя мъже, които нямат работа и печелят пари за дантелите и бикините на жените! Пълни некадърници!

    10:44 13.11.2025

  • 11 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Вероятно някой извратеняк я следи какво си облича!

    10:50 13.11.2025