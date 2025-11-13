52-годишната Хайди Клум се показа по дантелени чорапи.

Моделът Хайди Клум показа фигура в дантелени чорапи в Instagram.
52-годишната Хайди Клум позира в черно кожено палто и сиво яке. Моделът показа фигурата си и в сутиен и дантелени чорапогащи, без бельо.
Миналата седмица Хайди Клум присъства на премиерата на шоуто си Blinded By Delight в Берлин. Супермоделът позира пред фотографите в черна мини рокля с бухнали ръкави и дълбоко деколте. Моделът носеше чорапогащи, диамантен пръстен и високи токчета. Звездата с пусната коса, тъмни сенки за очи и телесен гланц.
Преди това Хайди Клум дефилира на шоуто на Vivienne Westwood в Париж. Супермоделът се качи на подиума в бяла „булчинска“ мини рокля, като бикините ѝ се виждаха. Косата ѝ беше оформена на меки къдрици, а гримът ѝ включваше кремообразно червило.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо Гоне
09:29 13.11.2025
2 Винченцо Андолини
Всичко може да е генерирано, а не реално.
Остава да разчитаме единствено на старото правило: ръка да пипне!
09:31 13.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Макронистите да действат !!
Коментиран от #11
09:32 13.11.2025
4 Новичок
09:35 13.11.2025
5 хараре
09:38 13.11.2025
6 глоги
09:41 13.11.2025
7 нагона е до 60-65 години при жените
09:54 13.11.2025
8 Алооооууу
10:03 13.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Малииии
10:44 13.11.2025
11 Факт
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Вероятно някой извратеняк я следи какво си облича!
10:50 13.11.2025