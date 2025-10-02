Хайди Клум подготвя "страшен и грозен" костюм за Хелоуин (СНИМКА)

Немският супермодел, актриса и телевизионна водеща Хайди Клум разкри подробности за новия си костюм за Хелоуин, заявявайки: „Това е само началото“. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.

Публикуваните изображения показват маска, създадена възоснова на контурите на лицето и главата на модел. Вижда се, че е монтирана върху метална плоча.

През август Хайди Клум разкри, че работи върху нов костюм за Хелоуин от няколко месеца. По думите ѝ тазгодишният костюм ще бъде невероятно страшен и грозен. Звездата обаче не разкри подробности за костюмите на двойката си със съпруга си, китариста на Tokio Hotel Том Каулиц.

Миналия ноември Хайди Клум се облече като извънземното от едноименния филм на Стивън Спилбърг за Хелоуин. Костюмът ѝ беше допълнен от прозрачна рокля и червена пелерина.