Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум разкри ужасяващ костюм на горгоната Медуза (СНИМКИ)

1 Ноември, 2025 12:12 1 057 14

Змии стърчаха то главата на супермодела, която от години прави едно от най-бляскавите партита за Хелоуин

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум разкри ужасяващ костюм на горгоната Медуза (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хелоуин в шоубизнеса не би бил същият без „Хайдиуин“ — традиционното празненство на Хайди Клум, превърнало се в едно от най-очакваните събития в света на знаменитостите. Германският супермодел, наричана „кралицата на костюмите“, организира 24-тото издание на своята легендарна Хелоуинска вечер в хотел Hard Rock в Манхатън, където отново привлече вниманието с грандиозна визия и впечатляващ артистичност.

Тази година Хайди Клум избра да се превъплъти в митологичната Медуза — фигура от древногръцките легенди, известна с това, че превръща хората в камък. Съпругът ѝ, музикантът Том Каулитц от групата Tokio Hotel, се появи редом до нея в ролята на каменен войник – символично допълнение към темата за митичната горгона.

Публикация, споделена от Heidi Klum (@heidiklum)

Костюмът на Хайди, изработен от екипа на Proren FX, включваше ръчно рисувани зелени люспи, опашка, наподобяваща тази на змия, и сложна система от анимирани змии, заменили косата ѝ. Според информация от Vogue, процесът на подготовка е продължил над девет часа, а визията е създадена изцяло с помощта на грим, протези и механични елементи.

„Исках да изследвам класическите чудовища от митологията и да ги представя по модерен начин,“ сподели Хайди Клум пред Vogue. „Медуза винаги ме е впечатлявала — едновременно красива, опасна и митична. Тя е символ на сила и мистерия, на това как страхът и изкушението могат да съжителстват в едно лице.“

Публикация, споделена от Heidi Klum (@heidiklum)

Хайди започна да загатва за идеята още в началото на октомври, публикувайки в Instagram снимки на зловеща маска с надпис „Това е само началото“. Няколко дни по-късно тя сподели кадър с хумористичен подтекст и изкуствена анатомична част от костюма, предизвиквайки вълна от догадки сред феновете.

Появата на модела предизвика голям интерес и в медиите. Издания като The Hollywood Reporter и People отбелязаха, че тазгодишният костюм е „един от най-технически сложните“ в историята на Хайдиуин, а Entertainment Tonight го определи като „съчетаващ висша мода и филмова фантастика“.

Миналата година Хайди Клум се превърна във „феминизирана“ версия на извънземното Е.Т., а през 2022 г. изуми публиката, когато се появи като гигантски червей — визия, която обиколи всички световни медии. Сред другите ѝ запомнящи се превъплъщения са Джесика Рабит (2015), Фиона от Шрек (2018) и старец със силиконова маска (2011).

На тазгодишното събитие присъстваха множество звезди, сред които Бела Торн, Джаред Лето, Хейли Бийбър и моделът Уини Харлоу. Всеки от тях се беше постарал да впечатли с оригиналност, но Кралицата на Хелоуин отново остана в центъра на вниманието — не само като домакин, но и като символ на артистичност и посвещение.


