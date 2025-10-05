Хайди Клум разпали страстите с напълно прозрачна дантелена рокля в Париж (СНИМКИ)

Хайди Клум отново напомни защо е сред най-дръзките икони на модния свят. На ревюто на Vetements по време на Седмицата на модата в Париж, 52-годишният супермодел се появи в напълно прозрачна сива дантелена рокля, която разкриваше всеки детайл от фигурата ѝ. Под ефирната тъкан Хайди носеше единствено телесен прашки, а дългите вградени ръкавици и нейната характерна руса коса добавяха нотка на театрална елегантност към иначе провокативната визия.

Преди да разкрие смелия тоалет, германската звезда позира пред фотографите в мъжко палто и черни слънчеви очила, придружена от дъщеря си Лени Клум, която също привлече вниманието с модерна черна комбинация, подчертаваща корема ѝ. След няколко общи снимки Хайди свали палтото и остави присъстващите без думи — кадрите от събитието веднага се разпространиха в социалните мрежи и модните портали.

Според Vogue и Harper’s Bazaar, роклята е част от новата колекция пролет/лято 2025 на Vetements, която бе определена като „визуален манифест на свободата и провокацията“. Самата Хайди е дефилирала по подиума по-рано през деня в по-сдържан тоалет — кожени панталони, тениска и дълго палто, демонстрирайки гъвкавостта си между класически стил и авангард.

Истинската изненада дойде, когато Хайди Клум се усмихна пред камерите и показа метални украшения върху зъбите си, придавайки бунтарски щрих на своята почти гола визия. Журналисти от People и ELLE определиха появата ѝ като „смесица от готическа чувственост и съвременен арт-провокативизъм“, а феновете я обявиха за „звездата на вечерта“.

През кариерата си Хайди Клум никога не е бягала от смели решения — от емблематичните ѝ костюми за Хелоуин до модните кампании на Victoria’s Secret. Но, както посочва Daily Mail, дори за нея това бе „най-смелото публично появяване досега“.