Хайди Клум разпали страстите с напълно прозрачна дантелена рокля в Париж (СНИМКИ)

Хайди Клум разпали страстите с напълно прозрачна дантелена рокля в Париж (СНИМКИ)

5 Октомври, 2025 15:17 1 817 10

Супермоделът носеше единствено прашки в телесен цвят под роклята

Хайди Клум разпали страстите с напълно прозрачна дантелена рокля в Париж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хайди Клум отново напомни защо е сред най-дръзките икони на модния свят. На ревюто на Vetements по време на Седмицата на модата в Париж, 52-годишният супермодел се появи в напълно прозрачна сива дантелена рокля, която разкриваше всеки детайл от фигурата ѝ. Под ефирната тъкан Хайди носеше единствено телесен прашки, а дългите вградени ръкавици и нейната характерна руса коса добавяха нотка на театрална елегантност към иначе провокативната визия.

Преди да разкрие смелия тоалет, германската звезда позира пред фотографите в мъжко палто и черни слънчеви очила, придружена от дъщеря си Лени Клум, която също привлече вниманието с модерна черна комбинация, подчертаваща корема ѝ. След няколко общи снимки Хайди свали палтото и остави присъстващите без думи — кадрите от събитието веднага се разпространиха в социалните мрежи и модните портали.

Публикация, споделена от Heidi Klum (@heidiklum)

Според Vogue и Harper’s Bazaar, роклята е част от новата колекция пролет/лято 2025 на Vetements, която бе определена като „визуален манифест на свободата и провокацията“. Самата Хайди е дефилирала по подиума по-рано през деня в по-сдържан тоалет — кожени панталони, тениска и дълго палто, демонстрирайки гъвкавостта си между класически стил и авангард.

Истинската изненада дойде, когато Хайди Клум се усмихна пред камерите и показа метални украшения върху зъбите си, придавайки бунтарски щрих на своята почти гола визия. Журналисти от People и ELLE определиха появата ѝ като „смесица от готическа чувственост и съвременен арт-провокативизъм“, а феновете я обявиха за „звездата на вечерта“.

През кариерата си Хайди Клум никога не е бягала от смели решения — от емблематичните ѝ костюми за Хелоуин до модните кампании на Victoria’s Secret. Но, както посочва Daily Mail, дори за нея това бе „най-смелото публично появяване досега“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    11 0 Отговор
    Ми се обеси на врата няма да и простя , но пък от друга страна не бих си дал никакъв зор , за да я нае..

    15:20 05.10.2025

  • 2 Дедо Дончо

    7 0 Отговор
    Баба вече изкукурига ептен. Маненкото гледа като подлашено, а това по средата с брадата не знам какво е? Абе като одъртее/ изветрее човек не е лесно. :D:D:D

    Коментиран от #4

    15:31 05.10.2025

  • 3 наблюдател

    10 2 Отговор
    Айде да престане да се показва тая дърта пастърма. Има достатъчно млади и красиви жени, които изглеждат много по-добре от нея. Да се примири най-сетне, че не е вече млада и да миряса. Става жалка с тия напъни.

    15:35 05.10.2025

  • 4 Цъцъ

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо Дончо":

    Това по средата е на Кончита Вурст сестра й 🤣
    Хайдито вече си бабее, а шинела й е "трепач" 😂

    15:38 05.10.2025

  • 5 Бай Иван

    8 0 Отговор
    Като минат петдесетака и откачат! Мислят си че пак са на 20.

    15:45 05.10.2025

  • 6 Въй

    2 0 Отговор
    Хайде да се клумим по прашки!

    15:45 05.10.2025

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Тавекс са най добрия финансов посредник!

    Коментиран от #8

    16:03 05.10.2025

  • 8 Евреин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мъж":

    Другите са топголд също много добри

    16:04 05.10.2025

  • 9 Хайди лукум разпали страстите пак

    1 0 Отговор
    на писарката по напълно прозрачна дантелена рокля

    този занаят беше дълго време на писар павка
    що му го отнехте

    16:27 05.10.2025

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Все още може да разпали нещо, ама не и страстите сори

    16:44 05.10.2025