Изписаха Франсис Форд Копола от болницата в Рим

8 Август, 2025 10:15 488 0

Режисьорът се "чувства добре"

Изписаха Франсис Форд Копола от болницата в Рим - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Носителят на награда „Оскар“ режисьор Франсис Форд Копола е изписан от болницата в Рим, където бе приет преди два дни и „се чувства добре“, заяви запознат със ситуацията, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Режисьорът на „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“, който е на 86 години, бе приет в римската болница „Тор Вергата“ във вторник за планирана сърдечна процедура.

Копола бе в Италия, за да направи реклама на последния си филм-научнофантастичната епопея „Мегаполис“ на стойност 120 милиона долара, който той сам финансира.

"Копола се подложи на планирана процедура", извършена от известния италиански кардиолог д-р Андреа Натале, заявиха тогава от екипа на режисьора в отговор на италиански медийни съобщения, че е хоспитализиран. Неговият представител, базиран в САЩ, отказа да даде подробности за естеството на медицинската процедура.


