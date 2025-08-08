Новини
Ани Салич предупреди за deepfake измама с нейното лице

8 Август, 2025 10:45 487 8

  • ани салич-
  • фалшиво видео-
  • измама-
  • deepfake-
  • хранителен режим

В мрежата се разпространява фалшиво видео, в което водещата рекламира хранителен режим

Ани Салич предупреди за deepfake измама с нейното лице - 1
Снимка: Facebook
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Поредна измама с лицe на NOVA. В мрежата се разпространява фалшиво видео, в което Ани Салич рекламира хранителен режим. За клипа е използвана технологията deepfake, съвместно с изкуствен интелект, съобщават от телевизията.

Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!", заяви Ани Салич.

Интервюто, в което водещата на „Новините” говори за диети и отслабване, е поредният пример за т.нар. deepfake. За основа на измамата е използвано интервюто на Ани Салич в подкаста на NOVA. Темата на разговора не е за хранителни режими.

“Много често ми се случва, когато се кача в такси, да ми казват: „О, Ани Салич, аз израснах с Вас”, се казва в истинското интервю.

Попадне ли веднъж в интернет пространството, фалшиво видео може да остане завинаги там.

Подадохме сигнал към Мeta, свалиха рекламата и тя отново съществува. Тук е ролята на държавата. Ако тя не може да пребори едни престъпници, които си сядат на компютъра и си правят днес едни десет хиляди, то какво да очакваме?”, допълни водещата.

За създаването на подобни клипове, киберекспертите са категорични:

Супер лесно е. И дете може да го направи.”

По думите им, начинът за проследяване кой стои зад подобни страници, е почти невъзможен.

„Нищо не се изтрива от интернет. Може да се докладва на Facebook , за да бъде свалено, както има доста свалени видеа и реклами за неетични практики. Опитват се, платформите да се борят с това, но махнат едно видео и се появяват десет на негово място”, обясни експертът по киберсигурност Симеон Нгуен.

У нас обаче в закона липсва регламент за защитата на личността в мрежата.

Когато се създаде едно такова видео, независимо дали с и без помощта на изкуствен интелект, нашият Наказателен кодекс не е предвидил състав на такова престъпление. Знаете, че НПК е стар, не е съобразен с новите реалности, не е съобразен с новите възможности за събиране на електронни доказателства”, посочи следователят в завеждащ отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев.

Използването на журналисти за реклами трябва да е сигнална лампа за фалшиво съдържание.

„Никой журналист, който работи в новини, не би трябвало и не може да продава такива хапчета, или да прави реклама на каквото и да било”, каза Ани Салич.

През последните години deepfake технологията се подобрява, като генерираните образи все повече започват да приличат на реалните.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 започна се

    3 3 Отговор
    В Нидерландия закона вече дава изключителното авторско право върху глас и лице на притежателите им и всяко тяхно използване без разрешение води до глоба започваща от 100 000 евро.

    Коментиран от #2

    10:49 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахаха

    9 0 Отговор
    Много тъпи измамници ! Че кой я помни тази дебелата , та да повлияе на рекламата ?

    10:55 08.08.2025

  • 4 Тя може

    6 0 Отговор
    да служи само за анти реклама ! Иначе за измамите и престъпността в държавата , а и извън нея с офшорки и какво ли не - нищичко не знае , нали ? Егоист безподобен както винаги !

    11:03 08.08.2025

  • 5 Гилотин Бесилков

    2 1 Отговор
    Ама той мъжленцето й мутро-Цацата се нуждае от диета за отслабване! В трудово-наказателна казармена каторга по изкопаване на ръка с кирки и лопти с изкопчийски норми и минимални жизнени условия на транспортни тунели и държавни и общински инфраструктурни обекти! Доживот в една спец-бригада с Мутро-Боко тиквата, "феномена" Шиши глигана, ДС-Ванче караПрас, Гешев, Боби Сарафина, и прочие партийни джукеси, мутреси и клепто-паразити!

    11:13 08.08.2025

  • 6 Ани Сандвич

    2 0 Отговор
    То па едно лице...отдавна не е за показване на екран. Дайте й там нещо да реди папки или да бърше с парцала, дано да се справи...

    11:14 08.08.2025

  • 7 Гочето

    2 0 Отговор
    Нейната физиономия и дупето на Цацаров са едно и също нещо

    11:27 08.08.2025

  • 8 Тази цялата е една измама

    1 0 Отговор
    Фалшива измислена и изкуствена си лъжкиня

    11:54 08.08.2025