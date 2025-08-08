Маколи Кълкин разкри скрити подробности и дългогодишни спекулации за „Сам вкъщи“ (ВИДЕО)

Маколи Кълкин, изиграл една от емблемите на Коледа - Кевин Маккалистър в класическите филми „Сам вкъщи“ (1990) и „Сам вкъщи 2: Изгубени в Ню Йорк“ (1992), разкри нови подробности около култовия филм, 35 години след като той го изстреля към суперзвездния статус. В рядко интервю в YouTube пред водещия Шон Евънс в шоуто Hot Ones, актьорът разгърна задкулисните моменти от заснемането на филма и разсея редица слухове, с които се спекулираше с години.

Маколи категорично отрече твърденията, че е импровизирал емблематичната реплика „Вие се отказахте ли? Или ви се иска още?“, но разкри, че друга паметна сцена действително е плод на неговото импровизаторско вдъхновение. Той обясни, че в момент, когато героят му е в магазин и му задават въпроса „Къде са твоите родители? Защо не ми казваш?“, той отговорил: „Защото си непознат“. „Това беше мое. Аз направих много такива неща“, сподели Кълкин.

Относно друга култова сцена, в която Кевин се подиграва на снимка на гаджето на по-големия си брат Бъз, казвайки „Бъз, твоята приятелка... ух!“, от години се твърди, че на снимката всъщност не е момиче, а синът на член от екипа, преоблечен и гримиран. Кълкин потвърди, че това е вярно. „Доколкото аз знам, да, трябва да попитате режисьора, Крис Кълъмбъс, но това беше шегата“, обясни той. От години се носи слух, че Кълъмбъс смятал за твърде жестоко да помоли което и да е момиче да бъде на снимката и след това да бъде подигравана, затова решил да снима момче.

Актьорът, който тогава е бил едва на 9 години, разкри още, че неговият каскадьор в филма е бил 30-годишен мъж на име Лари. Когато Лари го попитал колко си мисли, че е годишен, младият актьор отговорил с 13, което довело до бурен смях. Въпреки това, по време на снимките, Кълкин бил притеснен за безопасността на своя „тийнейджърски“ партньор, когато по време на една сцена той трябва да се изкачи по рафт, който се срутил. „Това беше жестоко в първия дубъл, снимаха го отново и отново, а аз крещях: „Моля, вземете го по-леко с Лари! Той е само на 13 години!“.

Маколи разкри и за едно угризение, което изпитва по отношение на ролите, които е пропуснал след като се оттеглил от актьорската професия през средата на 90-те години. Актьорът сподели, че през 1998 година, когато режисьорът Уес Андерсън снимал филма Rushmore, той бил предложен за главната роля на Макс Фишър, но не се съгласил да участва. „Преди две години, когато разглеждах старите си сценарии, видях, че не бях прочел Rushmore и си помислих: „О, боже“. Не мога да си представя някой друг да играе този герой“, каза Кълкин.

Маколи Кълкин, който започна кариерата си като дете, избра да се оттегли от актьорството през 1994 след ролята си в Ричи Рич. Въпреки това, той се завърна в киното през 2003 година с участието си в Party Monster.