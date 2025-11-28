Децата на Маколи Кълкин нямат представа, че той е детето в "Сам вкъщи"

Маколи Кълкин призна, че собствените му деца не разпознават, че той е емблематичният Кевин Макалистър от филмовата поредица „Сам вкъщи“, въпреки че гледат коледната класика заедно всяка година. Актьорът сподели любопитната подробност по време на специална прожекция по повод 35 години от премиерата на първия филм, състояла се през уикенда в Long Beach Terrace Theater в Калифорния.

„Те нямат никаква представа, че аз съм Кевин. На три и четири години са“, коментира Кълкин пред списание People. Актьорът има двама синове – Дакота (4 г.) и Карсън (3 г.), които гледат филмите без да осъзнават, че в главната роля е баща им. По думите му той иска „да поддържа тази илюзия възможно най-дълго“.

Маколи Кълкин разказа и за момент, в който показал на тригодишния Карсън снимка от детството си със своите седем братя и сестри. Реакцията на момчето била мигновена: „Това дете прилича на Кевин.“

Премиерата на оригиналния филм „Сам вкъщи“ е през ноември 1990 г., когато Кълкин е едва на 10 години. Лентата се превръща в световен феномен, а образът на Кевин – в едно от най-разпознаваемите лица на 90-те. Днес филмът остава сред най-успешните коледни продукции в историята и продължава да бъде част от празничната телевизионна програма по целия свят.

Въпреки настойчивите желания на феновете за нов филм, режисьорът Крис Кълъмбъс заявява, че няма намерение да се прави продължение. „Това беше много специален момент и не може да бъде пресъздаден. Смятам, че е грешка да се опитваме да повторим нещо отпреди 35 години“, коментира той пред Entertainment Tonight.

Самият Кълкин обаче допуска възможност за участие в бъдещ проект, ако сюжетът е подходящ. Той дори има своя идея: героят му да бъде вече възрастен мъж – вдовец или разведен – който сам възпитава дете, но в резултат на хаотичните им взаимоотношения се оказва „заключен навън“, а детето започва да му поставя капани в стил „Сам вкъщи“. „Би било като метафора за връзката ни“, обяснява той.

Актьорът, който като дете участва в „Сам вкъщи“, „Чичо Бък“ и „Моето момиче“, натрупва състояние, оценявано между 15 и 17 милиона долара още преди да навърши 12 години. През 2023 г. той получи своята звезда на Холивудската алея на славата.

Въпреки че не е категоричен за ново участие като Кевин Макалистър, Кълкин заявява: „Не съм напълно против. Става дума за правилната история.“