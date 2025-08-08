Бебе с рекордните 5,52 кг се роди в чешка болница (СНИМКИ)

Млада жена роди момченце с рекордните 5,52 кг. Бебето е било толкова голямо, че раждането по естествен път се е оказало невъзможно.

Матей вече е най-тежкото дете, родено в Чехия - от 1994 г. насам. Той се е появил на бял свят с дължина 60 см.

Пред националните телевизии в страната 25-годишната Никол Дочкалкова, която става майка за втори път, разказва за бременността си.

Месеци преди раждането родителите знаели, че бебето ще бъде голямо, предава „Билд“, цитиран от bTV.

„Все едно носех две деца“, споделя Никол. Първото ѝ дете – момиченце, тежало „само“ 3,8 килограма.

Снимка: Facebook

Роднините започват да се шегуват за тежкото бебе, което предстои да се роди. Правят и залози, но дори лекарите смятали, че Матей ще се роди с килограм по-лек.

Те препоръчват цезарово сечение поради размера на бебето. Майката дори се надявала синът ѝ да се появи на бял свят малко по-рано и следователно да е по-лек.

„Беше трудно. Надявах се да се роди месец по-рано от термина си“, признава тя.

Снимка: Facebook

За щастие, всичко преминава добре с появата на Матей на 22 юли в болницата в чешкия град Ихлава.

Бебетата достигат средно тегло от около 3,5 килограма при раждане. Новородените обикновено достигат ръста на Матей едва след около два-три месеца. Само едно по-голямо дете е регистрирано в Чехия преди 30 години. То е тежало 6,5 килограма.