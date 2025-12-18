Рядкост в природата: Полярна мечка осинови чуждо мече

Изследователи в Канада са наблюдавали рядък случай на полярна мечка, осиновила чуждо мече в северната част на страната, съобщава АФП.

„Само 13 случая на осиновяване са регистрирани за 45 години“, обясни пред АФП Еван Ричардсън, изследовател от канадското Министерство на околната среда, който изучава полярните мечки в Арктика от 25 години.

През ноември той и екипът му попаднали на мечка с две малки на възраст 10 и 11 месеца в близост до град Чърчхил, известен като „световната столица на полярните мечки“, разположен в провинция Манитоба, предава БТА.

„Когато се приближихме, забелязахме, че едното мече има идентификационен номер, а другото – не“, разказва Ричардсън и уточнява, че същата женска е била наблюдавана няколко месеца по-рано само с едно малко.

В този северен регион учените идентифицират полярните мечки, за да могат да ги проследяват през целия им живот и да ги изследват.

Данните от GPS нашийника и наблюденията на организацията Polar Bears International потвърждават, че въпросната женска се придвижва с двете мечета от няколко седмици.

„Това е красива история“, казва Ричардсън. „Полярните мечки са отлични майки и са естествено предразположени да се грижат за малките си“, допълва той.

Популацията на полярните мечки в западната част на залива Хъдсън е намаляла с около 30% през последните няколко десетилетия — от приблизително 1200 индивида през 1980 г. до около 800 днес. Основната причина е ускореното топене на ледовете, жизненоважни за тяхното оцеляване.

В момента се извършват генетични анализи, за да бъде установена биологичната майка на осиновеното мече. „Има голяма вероятност да разберем коя е тя“, уточнява ученият.

За 45 години в този район на Канада са идентифицирани над 4600 полярни мечки, което прави тази популация една от най-добре проучените в света, отбелязва Ричардсън.