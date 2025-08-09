Следващата пролет започват снимките за продължението на "Батман" с Робърт Патинсън

Новини
9 Август, 2025 10:52 438 2

Филмът "Батман: Част втора" трябва да излезе на екран през октомври 2027 г. 

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Снимките за дългоочакваното продължение на филма "Батман" с британския актьор Робърт Патинсън в ролята на Черния рицар ще започнат следващата пролет, съобщи "Варайъти", позовавайки се на "Уорнър брос дискавъри", предава БТА.

Филмът "Батман: Част втора", който отново ще бъде режисиран от Мат Рийвс, трябва да излезе на екран през октомври 2027 г.

В образа на Батман ще се завърне Робърт Патинсън, сред чиито скорошни роли са в "Одисея" на Кристофър Нолан и "Дюн: Част трета" на Дени Вилньов.

В писмо до акционерите "Уорнър брос дискавъри" отбелязва и неотдавнашния успех на "Супермен" на Джеймс Гън, който даде старт на новата кино и телевизионна вселена на "Ди Си студиос".

Феновете чакат от години продължението на филма "Батман", който тръгна по кината през март 2022 г. и събра 772 милиона щатски долара в световния боксофис.

Предвид че "Батман: Част втора" ще излезе на голям екран повече от пет години след оригинала, Джеймс Гън отбелязва, че подобна и дори по-голяма разлика е често срещана при продълженията. Режисьорът дава за пример 36-те години между излизането на филма "Топ Гън" (1986) и продължението му "Топ Гън: Маверик" (2022).

"Мат Рийвс е отдаден на това да направи възможно най-добрия филм и никой не може да предположи точно колко време ще отнеме писането на сценария. След като той вече е завършен, при големите филми има около две години предпродукция, снимки и постпродукция", обяснява Гън.

Правилото на Джеймс Гън в новите "Ди Си студиос" е, че никой филм не преминава в процес на предпродукция и продукция, докато сценарият не е завършен, за разлика от "Марвел студиос", където филмите често влизат в производство, докато той все още се оформя.

Гън каза по-рано в интервю за "Ентъртейнмънт уикли", че феновете трябва да имат търпение, когато става въпрос за заснемането на продължения.


  • 1 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Патисън като актьор е пълна патерица

    11:22 09.08.2025

  • 2 Абе

    2 0 Отговор
    Този не знам кой го избирал този за Батман, вероятно е бил напушен или се е хванал на бас да изберем най-неподходящия Батман! Определено няма да го гледам!

    12:20 09.08.2025