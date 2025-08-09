bTV с нов водещ на новините

Телевизионният журналист Константин Динчев се присъединява към утвърдения екип от водещи в bTV. Той ще започне да води късната емисия на bTV Новините от 11 август.
Константин Динчев е опитен водещ и журналист с дългогодишна кариера в медиите. Отразявал е редица значими теми - от природни бедствия до международни конфликти, като винаги се стреми да поднася информацията по ясен, точен и обективен начин.
За него журналистиката е не просто професия, а мисия - да информира, да вдъхновява и да изгражда доверие сред зрителите. Вярва, че добрата подготовка, работата в екип и умението да се реагира спокойно и точно в реално време са ключови за качествената и отговорна журналистическа работа.
„Посрещаме с добре дошъл Константин като най-новото попълнение в силния ни екип от доказани водещи. bTV Новините са марка за качество и доверие, а лицата на Новините са тези, които дават глас на фактите и изграждат силна връзка със зрителите. Зад всяка емисия стои усилието на много професионалисти - както пред, така и зад кадър, и сме уверени, че Константин ще допринесе с опита и енергията си за нашата екипна работа.“ – казва Асен Иванов, директор на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Media Group.
Друг от водещите на bTV Новините - Ивайло Везенков, продължава своя професионален път в медията, като поема ново предизвикателство. Той ще се фокусира върху създаване на съдържание за локални продукции и подкаст проекти, където ще допринася със своя опит и креативен подход към разказването на истории.
Константин Динчев притежава богат опит в телевизионната журналистика. Кариерата му започва през 2009 г. в родния му град Варна, където преминава през различни позиции като репортер и водещ. През последните седем години е водещ на новинарски емисии в Bulgaria On Air, където ежедневно запознава зрителите с важните събития от страната и света.
Константин Динчев е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, след което продължава образованието си със специалност „Журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
1 тюрки тв алау акбар
12:38 09.08.2025
2 хабер тв груп ашколсун
12:39 09.08.2025
3 ......па
12:46 09.08.2025
4 Преместих го
12:46 09.08.2025
5 Посетител
13:22 09.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 райберЪТ
13:29 09.08.2025
8 сайко килър
Видяхте в какво се превърна Антон Хекимян ?
От ПСЕВДОборец за истина и чест по ТВекрана , пристана на ББ и му се наведе като покорен слуга и глашатай !!!
По-ниско падение от това има ли ?
13:33 09.08.2025
9 Гост
13:56 09.08.2025
10 воденМАДАГАВУР
14:03 09.08.2025
11 Щирлиц Ото фон
Чиста ПРОПАГАНДА на пошлото , гнилото , корумпираното , снобското , изроденото , неморалното........
Тотално промиване на мозъци !
14:06 09.08.2025
12 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
14:07 09.08.2025
13 Евхаристия
14:08 09.08.2025
14 Шушу Мушу
Имаме ли нужда от това ?
14:10 09.08.2025