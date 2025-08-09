Новини
bTV с нов водещ на новините

bTV с нов водещ на новините

9 Август, 2025

Константин Динчев ще води късната емисия на bTV Новините

bTV с нов водещ на новините - 1
Снимка: bTV
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Телевизионният журналист Константин Динчев се присъединява към утвърдения екип от водещи в bTV. Той ще започне да води късната емисия на bTV Новините от 11 август.

Константин Динчев е опитен водещ и журналист с дългогодишна кариера в медиите. Отразявал е редица значими теми - от природни бедствия до международни конфликти, като винаги се стреми да поднася информацията по ясен, точен и обективен начин.

За него журналистиката е не просто професия, а мисия - да информира, да вдъхновява и да изгражда доверие сред зрителите. Вярва, че добрата подготовка, работата в екип и умението да се реагира спокойно и точно в реално време са ключови за качествената и отговорна журналистическа работа.

Посрещаме с добре дошъл Константин като най-новото попълнение в силния ни екип от доказани водещи. bTV Новините са марка за качество и доверие, а лицата на Новините са тези, които дават глас на фактите и изграждат силна връзка със зрителите. Зад всяка емисия стои усилието на много професионалисти - както пред, така и зад кадър, и сме уверени, че Константин ще допринесе с опита и енергията си за нашата екипна работа.“ – казва Асен Иванов, директор на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Media Group.

Друг от водещите на bTV Новините - Ивайло Везенков, продължава своя професионален път в медията, като поема ново предизвикателство. Той ще се фокусира върху създаване на съдържание за локални продукции и подкаст проекти, където ще допринася със своя опит и креативен подход към разказването на истории.

Константин Динчев притежава богат опит в телевизионната журналистика. Кариерата му започва през 2009 г. в родния му град Варна, където преминава през различни позиции като репортер и водещ. През последните седем години е водещ на новинарски емисии в Bulgaria On Air, където ежедневно запознава зрителите с важните събития от страната и света.

Константин Динчев е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, след което продължава образованието си със специалност „Журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тюрки тв алау акбар

    10 4 Отговор
    гнусотия

    12:38 09.08.2025

  • 2 хабер тв груп ашколсун

    8 3 Отговор
    не са издържа

    12:39 09.08.2025

  • 3 ......па

    10 2 Отговор
    Не разбирам защо ни съобщавате това? Освен Босфор тв.да ви плаща за реклама.

    12:46 09.08.2025

  • 4 Преместих го

    7 2 Отговор
    Два пъти

    12:46 09.08.2025

  • 5 Посетител

    1 0 Отговор
    А бе... То и Златимир дойде от BG on Air, там също водеше сутрешния блок, и честно казано - там ми харесваше повече като журналист. В bTV му нахлузиха техния калъп и Злати стана това, което е днес...

    13:22 09.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 райберЪТ

    2 0 Отговор
    Изглежда като Копие на Юксел Кадриев. Дано да е само визуално , че иначе не е на добре.

    13:29 09.08.2025

  • 8 сайко килър

    3 0 Отговор
    Нивото на журналистиката ни е БРУТАЛНО ниско. Гони отрицателен рейтинг и никакво доверие.
    Видяхте в какво се превърна Антон Хекимян ?
    От ПСЕВДОборец за истина и чест по ТВекрана , пристана на ББ и му се наведе като покорен слуга и глашатай !!!
    По-ниско падение от това има ли ?

    13:33 09.08.2025

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    Този беше в БГ он еър двама водиха тогава, по-добре този от сричащия Кадриев дето живее в общинско жилище без пари.

    13:56 09.08.2025

  • 10 воденМАДАГАВУР

    1 0 Отговор
    Хайде моля , нЕма нужда !

    14:03 09.08.2025

  • 11 Щирлиц Ото фон

    2 0 Отговор
    Кой вярва и гледа нашите телевизии , медии , журналисти , разбирачи ?
    Чиста ПРОПАГАНДА на пошлото , гнилото , корумпираното , снобското , изроденото , неморалното........
    Тотално промиване на мозъци !

    14:06 09.08.2025

  • 12 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    2 1 Отговор
    Както се казва в народния фолклор - Кажи му ЖУРНАЛИСТ и повече не го обиждай !

    14:07 09.08.2025

  • 13 Евхаристия

    1 0 Отговор
    Явно всеки иска да е като Антончо Хекимянов ! Така ли излиза ? И като Никито Барека ли ?

    14:08 09.08.2025

  • 14 Шушу Мушу

    2 0 Отговор
    Този е поредния , който ще ни информира за геройствата на юнаците Бойко , Делян и техните шайки и хунти ли ?
    Имаме ли нужда от това ?

    14:10 09.08.2025