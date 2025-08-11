Певецът Роби се ожени (СНИМКИ)

Популярният изпълнител Роби и дългогодишната му приятелка Пламена сключиха брак, като новината за щастливото събитие беше разпространена от самата двойка чрез Instagram. Сватбата се състоя през уикенда, като от поста на булката в социалните мрежи стана ясно, че са сключили граждански брак няколко дни по-рано.

„Преди три дни станахме официално сем. Николови. Отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден - сватбата!“, споделя съпругата на Роби в социалните мрежи.

Снимките от събитието бързо събраха хиляди харесвания и стотици коментари, като феновете не спестиха възхищението си от прекрасната булка и щастливия младоженец. Роби също публикува кратко видео от сватбата, което бе придружено със следния текст: „Щастлив младоженец С най-красивата булка“.

Роби е известен с хитови песни като „Налей“, „Тихо“, „Как“ и „Никъде“, като в последните две е в сътрудничество с група „Молец“. По-рано тази година той обяви в една от своите песни, че с Пламена са се сгодили, което подготви почвата за тяхната сватба.