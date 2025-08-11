Новини
Певецът Роби се ожени (СНИМКИ)

11 Август, 2025 13:15 675 8

  • роби-
  • певец-
  • сватба

По-рано тази година той обяви в една от своите песни, че с дългогодишната му приятелка са се сгодили

Певецът Роби се ожени (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Популярният изпълнител Роби и дългогодишната му приятелка Пламена сключиха брак, като новината за щастливото събитие беше разпространена от самата двойка чрез Instagram. Сватбата се състоя през уикенда, като от поста на булката в социалните мрежи стана ясно, че са сключили граждански брак няколко дни по-рано.

Преди три дни станахме официално сем. Николови. Отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден - сватбата!“, споделя съпругата на Роби в социалните мрежи.

View this post on Instagram

A post shared by Пламена Християнова (@plamena.hr)


Снимките от събитието бързо събраха хиляди харесвания и стотици коментари, като феновете не спестиха възхищението си от прекрасната булка и щастливия младоженец. Роби също публикува кратко видео от сватбата, което бе придружено със следния текст: „Щастлив младоженец С най-красивата булка“.

View this post on Instagram

A post shared by Robi (@robi_officialmusic)


Роби е известен с хитови песни като „Налей", „Тихо", „Как" и „Никъде", като в последните две е в сътрудничество с група „Молец". По-рано тази година той обяви в една от своите песни, че с Пламена са се сгодили, което подготви почвата за тяхната сватба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    12 1 Отговор
    Нищо лично , обаче тоя" убавец " на фотото ( на първото ) некой да го е чувал !!!! За виждане е ясно , който го види нема как да му забрави фейса , гарантирано ....!!! Ела па и родата ...без грим в БГ римейк на "Властелина на пръстените " ( орки , хобити и джуджета )

    13:22 11.08.2025

  • 2 Хаха

    12 0 Отговор
    Колко е популярен, след като никой не е чувал за него?

    13:24 11.08.2025

  • 3 Красавец

    10 1 Отговор
    безподобен ! Едно време такива са били показвани по панаири и циркове !

    13:25 11.08.2025

  • 4 Пич

    5 1 Отговор
    Само по снимката мога да ви кажа , че мацето е хищника , а " популярния " е жертвата !!!

    13:32 11.08.2025

  • 5 Извинете ме,

    7 0 Отговор
    но не разбрах, какъв е смисълът от тази дописка. Кой е този човек, за когото пишете? Госпожата дописник от снимката ли е близка с него? И защо обществеността, загрижена за пожари и цени трябва да се интересува от тези същества?!

    13:32 11.08.2025

  • 6 Име

    5 1 Отговор
    Но това е Спуд от Трейнспотинг ...

    Коментиран от #7

    13:42 11.08.2025

  • 7 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    Мани майтап , в първия момент и аз това си помислих !!! Едно към едно , същия" компир "!!!

    13:47 11.08.2025

  • 8 Салмонела

    6 0 Отговор
    Толкова е популярен ,че чак сега разбирам за него.

    13:48 11.08.2025