Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Традиционните корейски напитки са известни със своите здравословни ползи и способността си да подпомагат дълголетието. Те са ферментирали напитки, богати на антиоксиданти и полезни вещества, които подобряват метаболизма и укрепват имунната система, според Only my health.

Шикхе (Sikhye)

Шикхе е традиционна корейска ферментирала напитка, приготвена от малцова вода и сварен ориз. Тя е леко сладка и се консумира охладена след хранене.

Благодарение на ферментационния процес, шикхе съдържа живи бактерии, които помагат за поддържането на здравословната чревна микрофлора. Ферментиралите продукти обикновено подобряват храносмилането, а здравият храносмилателен тракт е важен компонент за общото здраве.

Шихке е лека напитка с умерено количество захар, което я прави перфектна за освежаване през лятото.

Също така, аминокиселините в напитката помагат за хидратиране на кожата и поддържане на здравословно ниво на колаген.

Омиджа (Omija)

Чаят омиджа се приготвя от изсушени магнолиеви плодове. Той е известен със своя уникален вкус, който съчетава сладко, кисело, солено, горчиво и пикантно.

Напитката съдържа много лигнани и шизандрин, които са известни със своите анти-айджейджинг свойства и защитни ефекти върху черния дроб. Антиоксидантите в омиджа се борят с оксидативния стрес, който е един от основните фактори за преждевременно стареене на кожата.

Редовната консумация на омиджа може също така да помогне за подобряване на еластичността на кожата и пигментацията.

Чай Юджа-ча (Yuja-cha)

Тази напитка е приготвена от цитрусовия плод юджа, популярен в Корея, Япония и Китай. Обикновено се приготвя с мед и тънко нарязаната кора на юджа, което придава ярък аромат и вкус.

Тя е богата на витамин C и помага за укрепване на имунната система, борба със стреса и защита на клетките от увреждане.

Антиоксидантите в напитката помагат за забавяне на процеса на стареене и намаляване на риска от хронични заболявания. Тя също така помага за намаляване на възпалението в стомаха и подобряване на чревната функция.

Антибактериалните свойства могат да помогнат за предотвратяване на настинки.

Чай от ечемик (Bori-cha)

Това е напитка без кофеин с ядков вкус, приготвена от печен ечемик. Тя се консумира както студена, така и топла и е често срещан елемент в корейските домакинства.

Чаят е богат на антиоксиданти като кверцетин и селен, които унищожават свободните радикали и предпазват от увреждане на клетките.

Има доказателства, че ечемичният чай може да помогне за намаляване на нивата на "лошия" холестерол. Той също така помага за поддържане на водния баланс и премахване на токсините от тялото.

Чай от женшен (Insam-cha)

Това е билков чай, приготвен от корените на корейския женшен, който има земен и естествено горчив вкус.

Женшенът притежава анти-стареещи свойства и служи като адаптоген. Той подобрява кръвообращението, стимулира производството на колаген и предотвратява появата на бръчки.

Освен това, женшенът помага за подобряване на имунната система, увеличаване на енергията, намаляване на стреса и поддържане на общото благосъстояние.