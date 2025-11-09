Китайци пускат хапче за живот до 120 години

Lonvi Biosciences, китайски стартъп, специализиран в медицината за дълголетие, разработва хапчета за удължаване на живота до 120 години, пише американския вестник The New York Times.

„Компанията вярва, че нейните хапчета, съчетани със здравословен начин на живот и качествени медицински грижи, могат да помогнат на хората да живеят от 100 до 120 години“, се казва в статията.



„Гроздовите семки отдавна са популярни като здравословна храна на Запад и в традиционната китайска медицина“, съобщава вестникът.



Според вестника Lonvi Biosciences твърди, че гроздовите семки отделят специални молекули, които убиват стареещите клетки, но не умират и не увреждат здравите клетки. Компанията твърди, че е открила начин да произвежда капсули с висока концентрация на тези молекули.

През януари South China Morning Post съобщи, че поддържането на здравословна диета, храненето три пъти на ден и оптимизмът са „тайните на дълголетието“ на китайка, която отпразнува 124-ия си рожден ден.