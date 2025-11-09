Новини
Китайци пускат хапче за живот до 120 години

9 Ноември, 2025 07:54, обновена 9 Ноември, 2025 08:00 1 122 7

  • китай-
  • хапче-
  • дълголетие

В основата му са молекули, съдържащи се в гроздовите семки

Китайци пускат хапче за живот до 120 години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Lonvi Biosciences, китайски стартъп, специализиран в медицината за дълголетие, разработва хапчета за удължаване на живота до 120 години, пише американския вестник The New York Times.

„Компанията вярва, че нейните хапчета, съчетани със здравословен начин на живот и качествени медицински грижи, могат да помогнат на хората да живеят от 100 до 120 години“, се казва в статията.

„Гроздовите семки отдавна са популярни като здравословна храна на Запад и в традиционната китайска медицина“, съобщава вестникът.

Според вестника Lonvi Biosciences твърди, че гроздовите семки отделят специални молекули, които убиват стареещите клетки, но не умират и не увреждат здравите клетки. Компанията твърди, че е открила начин да произвежда капсули с висока концентрация на тези молекули.

През януари South China Morning Post съобщи, че поддържането на здравословна диета, храненето три пъти на ден и оптимизмът са „тайните на дълголетието“ на китайка, която отпразнува 124-ия си рожден ден.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 1 Отговор
    Който обича живее дълго!

    08:08 09.11.2025

  • 2 дядо

    10 0 Отговор
    Сега вече ще вдигнат пенсионната възраст на 100 години. А тъкмо се гласях да се пенсионирам вече.....

    Коментиран от #3

    08:11 09.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин...

    4 0 Отговор
    Колкото по бързо ни избият с отровните храни. По малко разходи от държавният бюджет за пенсии!Не че Циганите по селата не избиват пенсионерите!😂🤣😅

    08:16 09.11.2025

  • 5 Кандидат депутат

    3 0 Отговор
    Баце си е поръчал две

    Коментиран от #6

    08:16 09.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Простият

    1 0 Отговор
    Ами то всичко под 120 е до 120 включително 100, 80, 60 итн, така че на кой колкото му е писано толкова. То и аз веднага мога да забъркам една смеска до 150 години ама пак ще бъде същото.

    08:33 09.11.2025