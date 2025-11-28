Новини
Британка на 101 г. разкри ежедневната си напитка

Британка на 101 г. разкри ежедневната си напитка

28 Ноември, 2025

„Майка ми правеше лимонада. Все още помня вкуса. Оттогава пия по чаша всеки ден“, каза Джойс Линас

Британка на 101 г. разкри ежедневната си напитка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Столетница от Обединеното кралство отпразнува рождения си ден и обяви най-добрата напитка за удължаване на живота, предаде Harrogate Advertiser.

101-годишната Джойс Линас от Харогейт, Северен Йоркшир, отпразнува своя юбилей в края на ноември. В младостта си тя помагала на баща си във фермата, а по-късно си намерила работа във фабрика за обувки. След това Линас станала бригадир във фабрика за играчки, където работила до пенсиониране.

Жената твърди, че е живяла толкова дълго, защото пие по чаша лимонада всеки ден. Столетницата обяснила, че майка ѝ правила вкусна домашна лимонада и тя се превърнала в любимата ѝ напитка.

„Майка ми правеше лимонада. Все още помня вкуса. Оттогава пия по чаша всеки ден“, каза тя, добавяйки, че предпочита бистри лимонади.

Двете деца и приятели на Линас дойдоха в дома за възрастни хора, за да отпразнуват 101-ия ѝ рожден ден. Столетницата благодари на персонала за организирането на празничното парти и обяви, че планира да полети с балон с горещ въздух за 102-ия си рожден ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Лимонада ли? Нещо се съмнявам.
    Аз пия Метакса - по 100-150 мл всеки ден...

    Коментиран от #2

    07:50 28.11.2025

  • 2 Ууу...!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Това е много гадно бе! Пий хубав коняк!

    Коментиран от #3

    08:15 28.11.2025

  • 3 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ууу...!":

    Това не е коняк, това и МЕТАКСА.

    Коментиран от #4

    08:21 28.11.2025

  • 4 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да знаеш":

    Нали затова казвам, че е много гадно! Неуспешен опит на гърците да направят хубаво бренди. И затова препоръчвам хубав коняк.

    08:25 28.11.2025