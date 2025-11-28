Британка на 101 г. разкри ежедневната си напитка

Столетница от Обединеното кралство отпразнува рождения си ден и обяви най-добрата напитка за удължаване на живота, предаде Harrogate Advertiser.
101-годишната Джойс Линас от Харогейт, Северен Йоркшир, отпразнува своя юбилей в края на ноември. В младостта си тя помагала на баща си във фермата, а по-късно си намерила работа във фабрика за обувки. След това Линас станала бригадир във фабрика за играчки, където работила до пенсиониране.
Жената твърди, че е живяла толкова дълго, защото пие по чаша лимонада всеки ден. Столетницата обяснила, че майка ѝ правила вкусна домашна лимонада и тя се превърнала в любимата ѝ напитка.
„Майка ми правеше лимонада. Все още помня вкуса. Оттогава пия по чаша всеки ден“, каза тя, добавяйки, че предпочита бистри лимонади.
Двете деца и приятели на Линас дойдоха в дома за възрастни хора, за да отпразнуват 101-ия ѝ рожден ден. Столетницата благодари на персонала за организирането на празничното парти и обяви, че планира да полети с балон с горещ въздух за 102-ия си рожден ден.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Аз пия Метакса - по 100-150 мл всеки ден...
Коментиран от #2
07:50 28.11.2025
2 Ууу...!
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Това е много гадно бе! Пий хубав коняк!
Коментиран от #3
08:15 28.11.2025
3 Да знаеш
До коментар #2 от "Ууу...!":Това не е коняк, това и МЕТАКСА.
Коментиран от #4
08:21 28.11.2025
4 Ами
До коментар #3 от "Да знаеш":Нали затова казвам, че е много гадно! Неуспешен опит на гърците да направят хубаво бренди. И затова препоръчвам хубав коняк.
08:25 28.11.2025