Британка на 101 г. разкри ежедневната си напитка

Столетница от Обединеното кралство отпразнува рождения си ден и обяви най-добрата напитка за удължаване на живота, предаде Harrogate Advertiser.

101-годишната Джойс Линас от Харогейт, Северен Йоркшир, отпразнува своя юбилей в края на ноември. В младостта си тя помагала на баща си във фермата, а по-късно си намерила работа във фабрика за обувки. След това Линас станала бригадир във фабрика за играчки, където работила до пенсиониране.

Жената твърди, че е живяла толкова дълго, защото пие по чаша лимонада всеки ден. Столетницата обяснила, че майка ѝ правила вкусна домашна лимонада и тя се превърнала в любимата ѝ напитка.

„Майка ми правеше лимонада. Все още помня вкуса. Оттогава пия по чаша всеки ден“, каза тя, добавяйки, че предпочита бистри лимонади.

Двете деца и приятели на Линас дойдоха в дома за възрастни хора, за да отпразнуват 101-ия ѝ рожден ден. Столетницата благодари на персонала за организирането на празничното парти и обяви, че планира да полети с балон с горещ въздух за 102-ия си рожден ден.