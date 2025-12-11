Тайната на дълголетието: 107-годишен ирландец пие уиски всеки ден

Най-възрастният ветеран от Втората световна война във Великобритания отпразнува рождения си ден в Северна Ирландия и разкри алкохолната тайна на дълголетието си, предаде Military.com.
107-годишният Норман Ървайн е един от 50 000 северноирландски войници, служили във Втората световна война. Той се присъединява към артилерията през 1939 г., но по-късно демонстрира способности за инженерство и е преместен в инженерно поделение. Воюва в Египет, Либия, Тунис, Сирия, Палестина и Италия. Той си спомня за годините си служба с благодарност, тъй като инженерните умения, които придобива, се оказват полезни в цивилния му живот.
След демобилизацията си през 1945 г. работи в няколко фабрики, включително клон на американската компания Heinz. Норман посочва любовта си към уискито като основна причина за дълголетието си. Ветеранът признава, че все още пие по чаша от любимата си напитка всеки ден.
„Това ме е държало здрав през всичките тези години!“, пошегува се той.
1 българина
Коментиран от #2
11:47 11.12.2025
2 хмм
До коментар #1 от "българина":в Бг. трябва да си бил с много сериозна психика (или психично болен) за да издържиш комунизма без да си фиркан до козирката...
Коментиран от #4, #9, #11
11:54 11.12.2025
3 Роден в НРБ
11:57 11.12.2025
4 Роден в НРБ
До коментар #2 от "хмм":и трябва да се друсаш с фентанил или да си шизофреник, за да издържиш на еврогейското настояще в територията
11:58 11.12.2025
5 Да е жив и здрав!
12:04 11.12.2025
6 Мдада...
Коментиран от #8
12:06 11.12.2025
7 Ма н аф
Цял живот викаха "На здраве".
Загубиха семейство, приятели, работа, имот, а сега червеите викат "На здраве".
12:14 11.12.2025
8 Философ
До коментар #6 от "Мдада...":Чаша.. Не чашка. Чашката е 50 - 100 мл, чашата е от 200 мл нагоре. Пернишката малка ракийка е 350 мл. Чудя се каква е ирландската мярка. Но като се замисли човек, шота е между 25 и 100 мл (зависи от държавата), а тук не се споменава шот, а чаша. Значи става въпрос за cup glass, което си е поне 200 мл на ден. Ха наздраве!
12:16 11.12.2025
9 за да издържиш комунизма без да си фирк
До коментар #2 от "хмм":макар по бедно весело беше
тогава нямаше цъкала и сайтове като сега забили поглед
и момите и каките здраво се лашкаха и не се надуваха много
често ставаше от раз от първия ден
щото нямаше службици за ИТ калинки и се наслаждаваха на кекса
12:18 11.12.2025
10 си дзън
12:23 11.12.2025
11 ахам
До коментар #2 от "хмм":А сега за да издържат на "демокрацията" (т.е. анархията) се дрогират с всякакви химии и не изкарват даже до 50!
12:34 11.12.2025
12 Със
12:35 11.12.2025
13 Алкохолик
12:39 11.12.2025
14 Мдаммм
12:43 11.12.2025
15 Даааа
12:48 11.12.2025