Тайната на дълголетието: 107-годишен ирландец пие уиски всеки ден

Най-възрастният ветеран от Втората световна война във Великобритания отпразнува рождения си ден в Северна Ирландия и разкри алкохолната тайна на дълголетието си, предаде Military.com.

107-годишният Норман Ървайн е един от 50 000 северноирландски войници, служили във Втората световна война. Той се присъединява към артилерията през 1939 г., но по-късно демонстрира способности за инженерство и е преместен в инженерно поделение. Воюва в Египет, Либия, Тунис, Сирия, Палестина и Италия. Той си спомня за годините си служба с благодарност, тъй като инженерните умения, които придобива, се оказват полезни в цивилния му живот.

След демобилизацията си през 1945 г. работи в няколко фабрики, включително клон на американската компания Heinz. Норман посочва любовта си към уискито като основна причина за дълголетието си. Ветеранът признава, че все още пие по чаша от любимата си напитка всеки ден.

„Това ме е държало здрав през всичките тези години!“, пошегува се той.