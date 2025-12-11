Новини
Тайната на дълголетието: 107-годишен ирландец пие уиски всеки ден

11 Декември, 2025 11:45

„Това ме е държало здрав през всичките тези години!“, пошегува се Норман Ървайн

Снимка: Facebook
Венелина Маринова

Най-възрастният ветеран от Втората световна война във Великобритания отпразнува рождения си ден в Северна Ирландия и разкри алкохолната тайна на дълголетието си, предаде Military.com.

107-годишният Норман Ървайн е един от 50 000 северноирландски войници, служили във Втората световна война. Той се присъединява към артилерията през 1939 г., но по-късно демонстрира способности за инженерство и е преместен в инженерно поделение. Воюва в Египет, Либия, Тунис, Сирия, Палестина и Италия. Той си спомня за годините си служба с благодарност, тъй като инженерните умения, които придобива, се оказват полезни в цивилния му живот.

След демобилизацията си през 1945 г. работи в няколко фабрики, включително клон на американската компания Heinz. Норман посочва любовта си към уискито като основна причина за дълголетието си. Ветеранът признава, че все още пие по чаша от любимата си напитка всеки ден.

„Това ме е държало здрав през всичките тези години!“, пошегува се той.


Оценка 4.4 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 българина

    14 3 Отговор
    Това не е никаква тайна .Българина си пийва ракийка всеки ден .

    Коментиран от #2

    11:47 11.12.2025

  • 2 хмм

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    в Бг. трябва да си бил с много сериозна психика (или психично болен) за да издържиш комунизма без да си фиркан до козирката...

    Коментиран от #4, #9, #11

    11:54 11.12.2025

  • 3 Роден в НРБ

    18 0 Отговор
    Браво на дедето. Да е жив и здрав да си порка още много години

    11:57 11.12.2025

  • 4 Роден в НРБ

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    и трябва да се друсаш с фентанил или да си шизофреник, за да издържиш на еврогейското настояще в територията

    11:58 11.12.2025

  • 5 Да е жив и здрав!

    6 1 Отговор
    Гледайте да не прескочи някой ден, ей!!!

    12:04 11.12.2025

  • 6 Мдада...

    9 0 Отговор
    Забележете, по чаша, не по две, не по шише.

    Коментиран от #8

    12:06 11.12.2025

  • 7 Ма н аф

    8 1 Отговор
    А аз познавам 3 човека които се споминаха на по 50 години от цироза.
    Цял живот викаха "На здраве".
    Загубиха семейство, приятели, работа, имот, а сега червеите викат "На здраве".

    12:14 11.12.2025

  • 8 Философ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдада...":

    Чаша.. Не чашка. Чашката е 50 - 100 мл, чашата е от 200 мл нагоре. Пернишката малка ракийка е 350 мл. Чудя се каква е ирландската мярка. Но като се замисли човек, шота е между 25 и 100 мл (зависи от държавата), а тук не се споменава шот, а чаша. Значи става въпрос за cup glass, което си е поне 200 мл на ден. Ха наздраве!

    12:16 11.12.2025

  • 9 за да издържиш комунизма без да си фирк

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    макар по бедно весело беше
    тогава нямаше цъкала и сайтове като сега забили поглед
    и момите и каките здраво се лашкаха и не се надуваха много
    често ставаше от раз от първия ден
    щото нямаше службици за ИТ калинки и се наслаждаваха на кекса

    12:18 11.12.2025

  • 10 си дзън

    2 1 Отговор
    Руските учЕни са удължили живота на Путин до 149 години.

    12:23 11.12.2025

  • 11 ахам

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмм":

    А сега за да издържат на "демокрацията" (т.е. анархията) се дрогират с всякакви химии и не изкарват даже до 50!

    12:34 11.12.2025

  • 12 Със

    3 0 Отговор
    сигурност, не е близвал даже, от уискитата, дето се продават тука, като такива.

    12:35 11.12.2025

  • 13 Алкохолик

    1 0 Отговор
    Аз като пия уиски по няколко пъти на ден сигурно ще избутам до 200

    12:39 11.12.2025

  • 14 Мдаммм

    1 0 Отговор
    Да беше казал коя/кои марка/и е/са уискито/тата,щото от уиски до уиски има разлика.

    12:43 11.12.2025

  • 15 Даааа

    1 1 Отговор
    Уискито е добро питие но мен ме боли глава от него.Незнам защо но от ракия и вино не е боли.

    12:48 11.12.2025