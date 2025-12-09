Новини
Дик Ван Дайк разкри тайната на дълголетието си дни преди да навърши 100 г.

9 Декември, 2025 16:28 631 1

Легендата в киното ще стане на 100 години тази събота - на 13 декември

Дик Ван Дайк разкри тайната на дълголетието си дни преди да навърши 100 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дик Ван Дайк, една от легендите на класическото холивудско кино и телевизия, сподели какви промени в начина на живот му позволяват да достигне почти вековна възраст. Актьорът, който навършва 100 години на 13 декември, разкри, че отказът от алкохол и цигари в средата на живота му е бил решаващ за днешното му здравословно състояние.

По време на събитие Vandy High Tea, проведено в дома му в Малибу на 30 ноември, Ван Дайк си припомни работата си с Уолт Дисни, починал от рак на белия дроб през 1966 г., отбелязвайки, че легендарният продуцент „пушеше твърде много“. Когато неговият син Бари коментира, че самият актьор не пушел особено, Ван Дайк го поправи: „Пушех много, всъщност. Вероятно бях към петдесетте, когато ми просветна, че имам склонност към зависимости. Ако нещо ми харесаше, прекалявах.“

Той допълни, че решението да се раздели окончателно с алкохола и цигарите „вероятно е причината да е все още тук“. Актьорът никога не е крил борбата си с алкохолизма – през 1972 г. доброволно постъпва в болница за лечение. В подкаст през 2023 г. признава, че отказът от тютюнопушенето е било „два пъти по-трудно“ и разкрива, че все още дъвче никотинова дъвка.

Дик Ван Дайк, женен за гримьорката Арлийн Силвър, която е с 46 години по-млада от него, разсъждава и върху процеса на остаряване в публикация за Sunday Times от миналия месец. Той описва физическите ограничения, които му пречат да пътува, и признава, че близките му почти винаги го посещават у дома. „Като старите ми персонажи, и аз вече съм прегърбен, ходя бавно и неуверено“, пише актьорът, добавяйки, че страда от сериозни проблеми със зрението и слуха.

Въпреки физическите трудности звездата от „Мери Попинз“ и „Чити Чити Банг Банг“ подчертава, че духът му остава млад. „Достигнах 99 години, защото упорито отказвах да се предам пред лошото в живота – провали, загуби, самота, болката от остаряването. Всичко това е истинско, но не съм позволил да ме определя. За мен животът винаги е бил като огромна детска площадка.“


  • 1 Мъж

    1 0 Отговор
    Вече не дочува завалията! Мацето жена му не е разсъждавала върху процесите на публикацията, а върху процесите на лубрикацията...

    16:34 09.12.2025