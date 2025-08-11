Новини
Любопитно »
Ето кога започва новият сезон на ,,Игри на волята" и какво да очакваме

Ето кога започва новият сезон на ,,Игри на волята" и какво да очакваме

11 Август, 2025 14:15 1 202 10

  • игри на волята-
  • нов сезон-
  • ралица паскалева-
  • павел николов

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

Ето кога започва новият сезон на ,,Игри на волята" и какво да очакваме - 1
Снимка: NOVA
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Най-дългоочакваното риалити в българския телевизионен ефир – “Игри на волята”, се завръща на 8 септември от 20:00 ч. по NOVA. Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат на Арената новите племена, които ще премерят сили в битка за територия още в първия епизод. Седмият сезон на мащабната надпревара ще бъде изпълнен с неочаквани обрати, които ще преобърнат играта и стратегиите на новите атрактивни участници.

Сред сигурните играчи тази година са победителите от кастинг битките в последния сезон на екстремното риалити – гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Към тях ще се присъединят още амбициозни участници, с които заедно ще сформират племето „Победители“.

Ралица Паскалева сподели за новия сезон: “Вече сме почти към средата на снимките на сезон 7 и мога да кажа, че обратите наистина са зрелищни. Участниците са подложени на познатите ни тежки битки, но този сезон е по-важно от всякога да мислиш стратегически и да имаш късмет.”

Зрителите очакват с огромен интерес новия сезон на “Игри на волята”, а много плажуващи по Северното Черноморие нямат търпение любимото им риалити да започне и упорито търсят къде са Арените. В репортаж на Иван Кънчев за “Здравей, България” собственици на ресторанти споделят, че “Игри на волята” водят със себе си нови туристи и повече приходи.

Кои са новите герои, които ще се изправят пред най-голямото предизвикателство в живота си? И с какви шокиращи изненади ще ги посрещне седмият сезон на “Игри на волята”? Гледайте екстремното риалити от 8 септември по NOVA.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почитател

    13 0 Отговор
    Той е изографисан като папуас,а тя е с яке за да прикрива големия си диференциал.Красавци!

    14:22 11.08.2025

  • 2 Очаквайте

    13 0 Отговор
    Пошлост и тъпотии от кифли и кифльоци ! Шъ станът извйесни и никогиш немой ги върна на село от София !!!

    14:24 11.08.2025

  • 3 Яката реклама не спира

    12 0 Отговор
    Тоя анаболния с графитите ли е водещ, ужас, удариха дъното

    14:27 11.08.2025

  • 4 да попитам

    10 0 Отговор
    Тоя изрисувания пэд@л ли е?

    14:46 11.08.2025

  • 5 Зрител

    5 3 Отговор
    Искаме Димо за водещ

    15:10 11.08.2025

  • 6 Ужас!

    4 0 Отговор
    Поредна помия!

    15:11 11.08.2025

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Кой плаж ще обсерат тази година? И защо няма глобички като например за оня кукувец, дето изяде жабата?

    15:14 11.08.2025

  • 8 Добър избор

    2 0 Отговор
    Мъж с брада, мустаци, перхидролена бяла коса, обици, татуировки по цялото тяло. Тази ПаФка ще ни увлича три месеца какви трябва да бъдем като мъже в живота?

    15:19 11.08.2025

  • 9 Коментиращ

    0 0 Отговор
    Който страда от запек, да гледа предавания като това!
    Ще му се доходи до тоалетната в момента в който си пусне телевизора на това предаване!

    15:25 11.08.2025

  • 10 СМЕХОРИИ 1

    1 0 Отговор
    Ураааа,... ще има почивка за телевизорааа

    15:38 11.08.2025