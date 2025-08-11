Джейми Лий Къртис похвали колежката си Линдзи Лоън

Джейми Ли Къртис е научила много за „устойчивостта“ от Линдзи Лоън.

66-годишната актриса се събра отново с Линдзи за „По-шантав петък“, продължението на комедийния филм от 2003 г. „Шантав петък“, и Джейми използва социалните мрежи, за да изрази възхищението си от Лоън.

В публикацията си в Instagram Джейми цитира Линдзи, която хвали своята колежка. Цитатът гласи: „Джейми беше до мен в момент от живота ми, когато преживявах много публично […] Трябва да се чувствам в безопасност сред хората. И Джейми е един от тези хора за мен“.

В отговор Джейми написа: „А ТЯ ме научи на упоритост, самота, стил, семейство и Bitmoji!“

Линдзи и Джейми многократно се хвалеха една друга по време на престурнето за „По-шантав петък“.

Джейми призна, че след първия филм е изпитвала „голяма майчинска грижа“ към Линдзи и че дори след това са останали приятелки.

„Когато идваше в Лос Анджелис, се срещахме. Тя и аз останахме приятелки, а сега сме нещо като колеги. Изпитвам по-малко майчина грижа към нея, защото сега тя самата е майка и няма нужда от моята майчина грижа, а освен това, очевидно, има майка – Дина е страхотна баба“, каза тя пред в. „Гардиън“.

Холивудската звезда също така настоя, че Линдзи няма нужда от нейните съвети за живота.

„Аз съм властна, много властна, но се опитвам да се занимавам с моите си работи. Тя няма нужда от моите съвети. Тя е напълно функционираща, умна жена, творчески човек. Насаме тя ми е задавала въпроси, но нищо повече от това, което човек би попитал по-възрастен приятел“, заяви тя.

От своя страна, 39-годишната Лоън призна, че е преживяла много върхове и спадове, но сега се чувства „по-мъдра“ и „по-уравновесена“ от всякога. Тя сподели, че е станала „позитивен човек“ и се чувства „спокойна в живота си“.