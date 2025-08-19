Новини
Пищният бюст на Джейми Лий Къртис предизвика фурор в мрежата (ВИДЕО)

19 Август, 2025 17:29 1 114 6

Актрисата разголи гръд в промоционално видео за филма "По-шантав петък"

Пищният бюст на Джейми Лий Къртис предизвика фурор в мрежата (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Появата на Джейми Лий Къртис в ново видео в социалните мрежи по повод премиерата на филма „По-шантав петък“ - продължението на "Шантав петък" от 2003 г., предизвика сериозен интерес и коментари. 66-годишната холивудска актриса демонстрира нетипична до този момент визия - пристегнат и разголен тоалет, който открива гледка към пищния ѝ бюст.

Новият филм излезе по кината в Съединените щати на 8 август 2025 г. и получи положителни оценки от критиците. Джейми Лий Къртис и Линдзи Лоън отново влизат в ролите на Тес и Анна Коулман от оригиналния филм, в който играят майка и дъщеря - тийнейджърка.

Disney публикува специално видео в TikTok за промоцията на „По-шантав петък“, в което Джейми Лий Къртис се появява с ефектен сив топ и приканва зрителите да гледат филма в киносалоните. Кадрите от филма са вплетени във видеото, а актрисата се обръща към феновете: „Елате да гледате ‘По-шантав петък’. Същата доза носталгия, радост, смях, щастие, сълзи и приятелства се преживяват отново 22 години по-късно.“

@disneystudios

A special message from Jamie Lee Curtis 💜💚 Experience Freakier Friday now playing in theaters. Get tickets. Link in bio.

♬ original sound - Disney Studios

Къртис подчертава още: „Ще се присъедините към голяма група хора, които намират нещо наистина хубаво в края на лятото — напомняне какво е да си жив.“ Актрисата завършва с думите: „Привилегия е, че мога да ви отведа на това пътешествие. Благодаря ви.“

Видеото стана вирусно в социалните мрежи, а феновете не скриха възхищението си от визията на носителката на „Оскар“. Сред най-честите реакции са коментари като: „Джейми Лий Къртис винаги е била страхотна“, „Уау!“, „Здравейте, госпожо Къртис“. Друг потребител сподели, че не е могъл да се съсредоточи върху нищо друго освен външния вид на актрисата във видеото.

„По-шантав петък“ в момента се излъчва по кината в САЩ и държи 73% положителен рейтинг от критиката и 93% одобрение от публиката в Rotten Tomatoes. Режисьор на продукцията е Ниша Гантра, а сценарият е написан от Джордан Уайс в съавторство с Елис Холандър. Освен Къртис и Лоън, в актьорския състав участват Чад Майкъл Мъри, Мани Джасинто, Марк Хармън и Джулия Бътърс.


