Нова каменна глава на Великденския остров озадачи учените

Археолози и историци са в недоумение, след като на Великденския остров бе открита нова статуя тип моаи – този път на място, където досега не са намирани подобни монументи.

Великденският остров, известен със своите приблизително хиляда каменни фигури, е една от най-големите археологически загадки в света. Моаите, изсечени преди между 700 и 1000 години от древните жители – народа рапа нуи, и до днес пораждат въпроси за целта и начина на тяхното издигане.

Новото откритие бе потвърдено от проф. Тери Хънт, археолог от Университета на Аризона, който заяви в телевизионно интервю, че статуята е намерена на сухото дъно на езеро в района на кариерата, откъдето са извличани камъните за повечето моаи. „Смятахме, че знаем всяка статуя на острова, но тази се появи на място, където никога преди не е откриван моаи. Това е първото такова откритие в пресушено езерно дъно“, подчерта той.

Scientists left stunned after new Easter Island statue 'emerges from lake'

https://t.co/rKnO866pkF — GB News (@GBNEWS) August 12, 2025

Интересното е, че новооткритият моаи е сред най-малките на острова – което според учените може да е знак, че в околните тръстики и наносите на езерото се крият още подобни фигури, все още недокоснати от археолозите.

Моаите, които обикновено почитат важни личности или водачи на общността, често са били поставяни с т.нар. очни камъни, символизиращи духовна сила и връзка с предците. Най-високият известен моаи е над 9 метра и тежи приблизително 86 тона – истинско инженерно постижение за времето си.

Археолозите смятат, че находката може да даде нови насоки за разбирането на културните и религиозни практики на рапа нуи, особено в контекста на начина, по който са били избирани местата за поставяне на статуите. Тепърва ще се провеждат сондажи и геофизични изследвания, за да се определи дали под повърхността на езерното корито има още подобни артефакти.