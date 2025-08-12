Новини
Любопитно »
Нова каменна глава на Великденския остров озадачи учените

Нова каменна глава на Великденския остров озадачи учените

12 Август, 2025 10:58 1 547 14

  • статуя-
  • каменна статуя-
  • великденски остров-
  • откритие-
  • учени-
  • глава

Сега учените допускат, че има и още неоткрити статуи на отдалечения остров

Нова каменна глава на Великденския остров озадачи учените - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози и историци са в недоумение, след като на Великденския остров бе открита нова статуя тип моаи – този път на място, където досега не са намирани подобни монументи.

Великденският остров, известен със своите приблизително хиляда каменни фигури, е една от най-големите археологически загадки в света. Моаите, изсечени преди между 700 и 1000 години от древните жители – народа рапа нуи, и до днес пораждат въпроси за целта и начина на тяхното издигане.

Новото откритие бе потвърдено от проф. Тери Хънт, археолог от Университета на Аризона, който заяви в телевизионно интервю, че статуята е намерена на сухото дъно на езеро в района на кариерата, откъдето са извличани камъните за повечето моаи. „Смятахме, че знаем всяка статуя на острова, но тази се появи на място, където никога преди не е откриван моаи. Това е първото такова откритие в пресушено езерно дъно“, подчерта той.

Интересното е, че новооткритият моаи е сред най-малките на острова – което според учените може да е знак, че в околните тръстики и наносите на езерото се крият още подобни фигури, все още недокоснати от археолозите.

Моаите, които обикновено почитат важни личности или водачи на общността, често са били поставяни с т.нар. очни камъни, символизиращи духовна сила и връзка с предците. Най-високият известен моаи е над 9 метра и тежи приблизително 86 тона – истинско инженерно постижение за времето си.

Археолозите смятат, че находката може да даде нови насоки за разбирането на културните и религиозни практики на рапа нуи, особено в контекста на начина, по който са били избирани местата за поставяне на статуите. Тепърва ще се провеждат сондажи и геофизични изследвания, за да се определи дали под повърхността на езерното корито има още подобни артефакти.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤔.....

    5 14 Отговор
    Нова каменна глава?, това ще е главата на копейка-русороб вероятно.

    Коментиран от #8, #9, #12

    10:59 12.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Там е бил осмият континент който е потънал.Древните българи са знаели за него.В Плиска наскоро изкопаха каменен глобус с осем континента и Екватора но го скриха защото разваля фалшивата история на Хазарите.

    Коментиран от #13

    11:01 12.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Тези фигури с бради изобщо не са сегашното население.Това са Арии към които принадлежат и БолгАриите ,българските Арии.

    11:04 12.08.2025

  • 5 ще да са тикван и шиши дето се не чуват

    7 3 Отговор
    Нова тиквена глава на Великденския остров озадачи
    бръмбарите

    11:05 12.08.2025

  • 6 Аха

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    В нашата родина, в парламент и президенство, що каменни глави има! Науката няма обяснение! Може да са зародени със сблъсъка на каменен астероид. Много обикялат в пространството, с различни имена, "Борисов" "Пеевски" и още. И копейките, по-дребните астероидчета гравитират около тях.

    11:05 12.08.2025

  • 7 Трол

    1 0 Отговор
    Това са само главите на статуите.

    11:06 12.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Виждате

    1 1 Отговор
    Изображение на враговете на арианците! Идващи от Марс.Може да ги видите в подобен вид с големи уши и по индианските пирамиди , и други. Те са с червени очи и пият кръв. Могат да бъдат убити само с обезглавяване. За индианците са богове на кръвта - за вас , вампири. Знам , че знаете много за тях , от легендите , филмите и литературата. И досега изобразявате чудовищата с големи уши. Но знам и че никога не сте се запитвали откъде знаете. Родова памет !!!

    11:11 12.08.2025

  • 12 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "🤔.....":

    Те са циментови ....копейките са циментови , с арматура !!!

    11:26 12.08.2025

  • 13 ЗОРО

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Човек, или си фантазьор, или си на някакви силни субстанции! Хахахахаааа!

    Коментиран от #14

    11:39 12.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.