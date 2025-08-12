Нова каменна глава на Великденския остров озадачи учените

Археолози и историци са в недоумение, след като на Великденския остров бе открита нова статуя тип моаи – този път на място, където досега не са намирани подобни монументи.
Великденският остров, известен със своите приблизително хиляда каменни фигури, е една от най-големите археологически загадки в света. Моаите, изсечени преди между 700 и 1000 години от древните жители – народа рапа нуи, и до днес пораждат въпроси за целта и начина на тяхното издигане.
Новото откритие бе потвърдено от проф. Тери Хънт, археолог от Университета на Аризона, който заяви в телевизионно интервю, че статуята е намерена на сухото дъно на езеро в района на кариерата, откъдето са извличани камъните за повечето моаи. „Смятахме, че знаем всяка статуя на острова, но тази се появи на място, където никога преди не е откриван моаи. Това е първото такова откритие в пресушено езерно дъно“, подчерта той.
Scientists left stunned after new Easter Island statue 'emerges from lake'— GB News (@GBNEWS) August 12, 2025
https://t.co/rKnO866pkF
Интересното е, че новооткритият моаи е сред най-малките на острова – което според учените може да е знак, че в околните тръстики и наносите на езерото се крият още подобни фигури, все още недокоснати от археолозите.
Моаите, които обикновено почитат важни личности или водачи на общността, често са били поставяни с т.нар. очни камъни, символизиращи духовна сила и връзка с предците. Най-високият известен моаи е над 9 метра и тежи приблизително 86 тона – истинско инженерно постижение за времето си.
Археолозите смятат, че находката може да даде нови насоки за разбирането на културните и религиозни практики на рапа нуи, особено в контекста на начина, по който са били избирани местата за поставяне на статуите. Тепърва ще се провеждат сондажи и геофизични изследвания, за да се определи дали под повърхността на езерното корито има още подобни артефакти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤔.....
Коментиран от #8, #9, #12
10:59 12.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13
11:01 12.08.2025
4 Последния Софиянец
11:04 12.08.2025
5 ще да са тикван и шиши дето се не чуват
бръмбарите
11:05 12.08.2025
6 Аха
До коментар #2 от "Сила":В нашата родина, в парламент и президенство, що каменни глави има! Науката няма обяснение! Може да са зародени със сблъсъка на каменен астероид. Много обикялат в пространството, с различни имена, "Борисов" "Пеевски" и още. И копейките, по-дребните астероидчета гравитират около тях.
11:05 12.08.2025
7 Трол
11:06 12.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Виждате
11:11 12.08.2025
12 Сила
До коментар #1 от "🤔.....":Те са циментови ....копейките са циментови , с арматура !!!
11:26 12.08.2025
13 ЗОРО
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Човек, или си фантазьор, или си на някакви силни субстанции! Хахахахаааа!
Коментиран от #14
11:39 12.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.