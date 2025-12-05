3-метрова статуя на РобоКоп се появи в Детройт

Бронзова статуя на РобоКоп с височина 3,3 метра беше открита на 3 декември в Детройт, Мичиган, съобщи Асошиейтед прес.
Според агенцията идеята за паметника е възникнала преди 15 години. Някои жители на Детройт подкрепиха идеята, като организираха кампания за набиране на средства през 2012 г. Кампанията събра над 67 000 долара за инсталирането на статуята.
Филмът „РобоКоп“ излезе по кината през 1987 г. Лентата изобразява бъдещ Детройт, опустошен от престъпност. Американският актьор Питър Уелър играе полицай, трансформиран от експериментални лекари в почти непобедим киборг.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 доста добре е направена
11:54 05.12.2025
2 дарк фючър
12:06 05.12.2025
3 истински касов шедьовър
12:07 05.12.2025
4 те такъф
12:09 05.12.2025