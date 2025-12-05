3-метрова статуя на РобоКоп се появи в Детройт

Новини
Любопитно »
5 Декември, 2025 11:43 453 4

  • робокоп-
  • статуя-
  • детройт

Някои жители на Детройт подкрепиха идеята, като организираха кампания за набиране на средства през 2012 г.

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бронзова статуя на РобоКоп с височина 3,3 метра беше открита на 3 декември в Детройт, Мичиган, съобщи Асошиейтед прес.


Според агенцията идеята за паметника е възникнала преди 15 години. Някои жители на Детройт подкрепиха идеята, като организираха кампания за набиране на средства през 2012 г. Кампанията събра над 67 000 долара за инсталирането на статуята.

Филмът „РобоКоп“ излезе по кината през 1987 г. Лентата изобразява бъдещ Детройт, опустошен от престъпност. Американският актьор Питър Уелър играе полицай, трансформиран от експериментални лекари в почти непобедим киборг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 доста добре е направена

    2 1 Отговор
    ченге машина . навремето доста народ си помечтаваше с филма . а в брейка има и танц като истински робот . такава идея за филм на никой небеше хрумвала . ченге и става нещо и там бизнеса и крадненето . история за милиони .

    11:54 05.12.2025

  • 2 дарк фючър

    0 1 Отговор
    В близкото обозримо бъдеще, ще я строшат, защото много бързо, ще де превърне в символ на новте робовладелци!

    12:06 05.12.2025

  • 3 истински касов шедьовър

    1 0 Отговор
    на Пол Верховен, много визионерско мислене в края на 80-те, въобще всички големи касови Холивудски продукции са създадени от европейски режисьори, като например "Рамбо Първа кръв" от българина Тед Кочев, и още много други включително и от руснака Андрей Кончаловски.

    12:07 05.12.2025

  • 4 те такъф

    0 0 Отговор
    за балхарските простестари

    12:09 05.12.2025