В Лондон издигнаха бронзова статуя на главната героиня от филма за Бриджит Джоунс

Бронзова статуя на главната героиня от филма за Бриджит Джоунс, изиграна от американската актриса Рене Зелуегър, беше издигната на площад Лестър в центъра на Лондон.

Бизнес алиансът „Сърцето на Лондон“, съвместно с властите на площад Лестър и градския съвет на Уестминстър, инициираха инсталирането на паметника в чест на 25-ата годишнина от излизането на първия филм за Бриджит Джоунс.

Статуята е най-новата инсталация от проекта „Сцени на площада“ на площад Лестър. От стартирането на проекта през 2020 г. в чест на 100-годишнината на киното, на площада вече са поставени статуи на актьорите, играли Хари Потър, Мистър Бийн, Батман, Индиана Джоунс и Мери Попинз. На площада са издигнати и статуи на мечето Падингтън, Чарли Чаплин и Железния трон от фентъзи сериала „Игра на тронове“.

Статуята, създадена в лондонското студио 3D Eye, беше открита на церемония в понеделник сутринта, на която присъстваха Рене Зелуегър и главните актьори във филма: Сали Филипс, Чиуетел Еджиофор и Лео Уудал. Ерик Фелнър, съпредседател на Working Title, студиото, което стои зад филмите, също се присъедини към събитието.

Статуята изобразява Бриджит Джоунс в къса рокля, държаща дневника и химикалката, познати от първия филм. За създаването на статуята са били необходими 200 килограма бронз.

„Бриджит някак ни дава разрешение да бъдем себе си. Хелън (Фийлдинг, авторка на книгите за Бриджит) улови малко магия и вдъхна на този герой нашата несъвършена човечност и създаде нещо общо между културите и поколенията. Тя ми е като приятелка. Знаете ли, тя някак отразява нашата човечност“, каза Рене Зелуегър по време на церемонията. Героинята Бриджит Джоунс е създадена през 1996 г. от британската писателка Хелън Филдинг. Първият филм е пуснат през 2001 г. Следващите филми са пуснати през 2004, 2016 и 2025 г.

Фийлдинг заяви пред британските медии, че е „трогната и възхитена“, че Бриджит е била удостоена с място на площад Лестър сред пантеона на иконите на британската поп култура.