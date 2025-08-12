Камелия Тодорова призна за любовта със Стефан Данаилов

Легендата на българската джаз и поп сцена Камелия Тодорова направи откровено признание – в живота ѝ е имало голяма любов със Стефан Данаилов, пише Минаха години.
Въпреки тежките изпитания и ударите на съдбата, които я съпътстват през годините, певицата твърди, че най-ценният ѝ ресурс – нейният глас – е останал непроменен. „Каквото и да се е случвало, сцената и музиката винаги са ме връщали към себе си“, споделя тя.
Една от най-популярните ни джаз и поп певици е в отлична форма, съхранила своите талант, стил и финес. Преди време се заговори, че певицата е била доведено дете във фамилия Тодорови, когато майка ѝ се омъжва за Кирил Тодоров, а по-късно е осиновена от него.
Първата си голяма роля тя получава благодарение на Стефан Данаилов, с когото са невероятно пленителна двойка във филма "Търновската царица". "За да направя ролята трябваше да играя влюбен а в него. И бях", обяснява тя и допълва, че играли в период от 2-3 месеца, в който били отдадени един на друг.
Според Камелия обаче тези емоции нямат общо с реалния и личен живот. Затова пояснява, че със Стефан Данаилов не са пренасяли любовта си извън екрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:34 12.08.2025
2 Това
12:35 12.08.2025
3 поредното заглавие
12:36 12.08.2025
4 Павел пенев
12:36 12.08.2025
5 аман от....
Коментиран от #14
12:37 12.08.2025
6 Данко Харсъзина
12:38 12.08.2025
7 и сега да си
и за други натопорчени господа
през ония бурни времена в соца
когато момите ги успивахме от раз
когато нямаше цъкала - враг на флирта и романса
12:39 12.08.2025
8 Данко Харсъзина
12:42 12.08.2025
9 Данко Харсъзина
12:46 12.08.2025
10 Пич от други времена
Нищо общо със съвременните джендъри които са истински п...... .
12:52 12.08.2025
11 хараре
Коментиран от #12
12:52 12.08.2025
12 тогава живееше в Англия
До коментар #11 от "хараре":и по документи се казваше така.
12:54 12.08.2025
13 Данко Харсъзина
13:00 12.08.2025
14 То си е
До коментар #5 от "аман от....":друго....Сетила се Мара, х..йща да бара.
13:46 12.08.2025
15 дядото
13:55 12.08.2025