Камелия Тодорова призна за любовта със Стефан Данаилов

Легендата на българската джаз и поп сцена Камелия Тодорова направи откровено признание – в живота ѝ е имало голяма любов със Стефан Данаилов, пише Минаха години.

Въпреки тежките изпитания и ударите на съдбата, които я съпътстват през годините, певицата твърди, че най-ценният ѝ ресурс – нейният глас – е останал непроменен. „Каквото и да се е случвало, сцената и музиката винаги са ме връщали към себе си“, споделя тя.

Една от най-популярните ни джаз и поп певици е в отлична форма, съхранила своите талант, стил и финес. Преди време се заговори, че певицата е била доведено дете във фамилия Тодорови, когато майка ѝ се омъжва за Кирил Тодоров, а по-късно е осиновена от него.

Първата си голяма роля тя получава благодарение на Стефан Данаилов, с когото са невероятно пленителна двойка във филма "Търновската царица". "За да направя ролята трябваше да играя влюбен а в него. И бях", обяснява тя и допълва, че играли в период от 2-3 месеца, в който били отдадени един на друг.

Според Камелия обаче тези емоции нямат общо с реалния и личен живот. Затова пояснява, че със Стефан Данаилов не са пренасяли любовта си извън екрана.