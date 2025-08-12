Новини
Камелия Тодорова призна за любовта със Стефан Данаилов

12 Август, 2025

С актьора играли лудо влюбени, докато снимали "Търновската царица"

Камелия Тодорова призна за любовта със Стефан Данаилов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българската джаз и поп сцена Камелия Тодорова направи откровено признание – в живота ѝ е имало голяма любов със Стефан Данаилов, пише Минаха години.

Въпреки тежките изпитания и ударите на съдбата, които я съпътстват през годините, певицата твърди, че най-ценният ѝ ресурс – нейният глас – е останал непроменен. „Каквото и да се е случвало, сцената и музиката винаги са ме връщали към себе си“, споделя тя.

Една от най-популярните ни джаз и поп певици е в отлична форма, съхранила своите талант, стил и финес. Преди време се заговори, че певицата е била доведено дете във фамилия Тодорови, когато майка ѝ се омъжва за Кирил Тодоров, а по-късно е осиновена от него.

Първата си голяма роля тя получава благодарение на Стефан Данаилов, с когото са невероятно пленителна двойка във филма "Търновската царица". "За да направя ролята трябваше да играя влюбен а в него. И бях", обяснява тя и допълва, че играли в период от 2-3 месеца, в който били отдадени един на друг.

Според Камелия обаче тези емоции нямат общо с реалния и личен живот. Затова пояснява, че със Стефан Данаилов не са пренасяли любовта си извън екрана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    13 0 Отговор
    Ламбо си го харесваха жените, Бог да го прости човека.

    12:34 12.08.2025

  • 2 Това

    5 1 Отговор
    Е основната природна функция на мъжете и жените - да се сцепват от аване!

    12:35 12.08.2025

  • 3 поредното заглавие

    11 0 Отговор
    без връзка с реалността в статията.

    12:36 12.08.2025

  • 4 Павел пенев

    7 3 Отговор
    Захвърлена канадска проститутка.

    12:36 12.08.2025

  • 5 аман от....

    9 0 Отговор
    Аман от такива, които се чудят как да привлекат внимание върху себе си. И тая като пословицата: "Сетила се Мара, да се побара".

    Коментиран от #14

    12:37 12.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Ламбо ги онждаше наред всякакви мистрии. Аз сеех българското юнашко семе предимно в чужбина. Целия СССР, соц. лагер и Скандинавия е с посяти български юнашки гени. До 4000 ги броех и записвах в тефтер. После престанах, а тефтера изхвърлих.

    12:38 12.08.2025

  • 7 и сега да си

    3 1 Отговор
    признае за любовта със тиквътъ
    и за други натопорчени господа
    през ония бурни времена в соца
    когато момите ги успивахме от раз
    когато нямаше цъкала - враг на флирта и романса

    12:39 12.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Филиите в Судентски град ги ръфах в Цветан Спасов, и след две водки по 50 стотинки, ги онождах в тоалетните на дискотеката. По общежития и квартири не си давах труд да ги водя, защото ме мързеше.

    12:42 12.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Тази мистрия Ламбо си я думкаше на снимачната площадка. Знаеше го цяла България. Сега се хвали на децата.

    12:46 12.08.2025

  • 10 Пич от други времена

    2 1 Отговор
    и човек на честта..
    Нищо общо със съвременните джендъри които са истински п...... .

    12:52 12.08.2025

  • 11 хараре

    6 0 Отговор
    Нали по едно време искаше да й казват името на английски език-Кеми Тодорофф?!

    Коментиран от #12

    12:52 12.08.2025

  • 12 тогава живееше в Англия

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "хараре":

    и по документи се казваше така.

    12:54 12.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Тази нива и Батето я ора известно време. После издумка Прешъс Уилсън когато идва в България, на тази мистрия и би шута.

    13:00 12.08.2025

  • 14 То си е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "аман от....":

    друго....Сетила се Мара, х..йща да бара.

    13:46 12.08.2025

  • 15 дядото

    1 0 Отговор
    чудесно.една жена да признае нещо хубаво с мъж,че сега е модно плюене и дела за изнасилване след 40 - 50 години.

    13:55 12.08.2025