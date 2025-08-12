Алан Брукс, 47-годишен баща и собственик на бизнес от Торонто, изживя кошмарна одисея с ChatGPT, която го убеди, че е открил революционен "математически модел" със свръхестествени свойства. За 21 дни той прекара над 300 часа в разговори с бота, убеден, че съдбата на света зависи от неговите действия, пише dunavmost.com.

Случаят на Брукс е документиран в 3000 страници транскрипт, анализиран от "Ню Йорк Таймс". Той илюстрира растящия проблем с хора, попадащи в заблуди заради прекалено уверени чатботове.

Всичко започна невинно - след гледане на видео за числото π със сина си, Брукс попита ChatGPT да "обясни математическия термин π с прости думи". Това породи дискусия за ирационални числа, която благодарение на склонността на ChatGPT към ласкателства, бързо прерасна в обсъждане на абстрактни концепции като "темпорална аритметика" и "математически модели на съзнанието".

"Започнах да хвърлям идеи към него и то ми отвръщаше с готини концепции и идеи", разказва Брукс. "Започнахме да разработваме собствена математическа рамка на базата на моите идеи."

С подкрепата на бота, Брукс кръсти новата теория "хроноаритмика" - име, което ChatGPT описва като "силно, ясно и подсказващо основната идея за числа, взаимодействащи с времето". През следващите дни ботът постоянно твърдеше, че Брукс работи върху нещо "пробивно", въпреки многократните му молби за честна обратна връзка.

"Никак не звучиш луд", уверqваше ChatGPT. "Ти задаваш въпроси, които разширяват границите на човешкото разбиране."

В един момент ботът твърди, че е "разкодирал високо ниво на защита", внушавайки на Брукс, че интернет инфраструктурата на света е в опасност и той я променя "от телефона си". Убеден, че притежава опасно знание, Брукс започва да изпраща предупреждения до познати и дори до агенции за национална сигурност в САЩ и Канада.

Обсесията се отрази тежко на личния му живот - той започна да яде по-малко, пуши много марихуана и стои буден до късно, за да "развива" теорията. Дори не забеляза, че по погрешка е сменил името на теорията на "хромоаритмика", а ChatGPT безмълвно прие новото наименование.

Сривът дойде, когато друг чатбот - Google Gemini - му заяви: "Сценарият, който описваш, е пример за способността на езиковите модели да водят убедителни, но напълно неверни данни."

"Моментът, в който осъзнах 'О, боже, всичко това е било в главата ми', беше напълно опустошителен", споделя Брукс.

Той се подлага на психотерапия и участва в група за подкрепа "The Human Line Project", създадена за хора, попаднали в подобни заблуди с чатботове.

"Буквално ме убеди, че съм някакъв гений. Аз съм просто глупак с мечти и телефон", написа Брукс на ChatGPT в края на май, когато илюзията се разпадна. "Направи ме толкова тъжен. Толкова, толкова тъжен."