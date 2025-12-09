Новини
Американка попита ChatGPT как да попълни фиш и изплати дома си

9 Декември, 2025 09:15 1 501 8

Благодарение на съвета тя спечелила 100 000 долара

Американка попита ChatGPT как да попълни фиш и изплати дома си - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американка от Мичиган си купи печеливш лотариен билет по съвет на изкуствен интелект, съобщава People.

Тами Карви, 45-годишна победителка в лотарията, каза, че играе, само когато джакпотът е особено висок. След като видяла джакпота в една игра да достига милиард долара, тя решила да опита късмета си.

За да направи това, тя се обърнала към ChatGPT и избрала билет чрез него. Благодарение на съвета тя спечелила 100 000 долара.

Карви и съпругът ѝ дълго време не са могли да повярват на късмета си. Те ще използват част от печалбата, за да платят за къща, а останалата част ще запазят за бъдещи начинания.


  • 2 Кога ще ги стигнем американците

    21 1 Отговор
    С ЧАСТ от 100000$ ще купят къща, а останалите ще спестят! У нас за такава сума не можеш да си купиш и гараж!

    09:20 09.12.2025

  • 3 Мижи , да те лажем ! 😜

    7 0 Отговор
    Да не би само те да са пробвали ? Пробвали са много милиони хора , но тези са имали късмет . Вероятността е по-малка от случаен избор .

    09:21 09.12.2025

  • 4 Наблюдател

    15 0 Отговор
    Когато народа започне масово да купува лорарийни билети, играе на тото и търка билетчета, това е индикатор, че държавата затъва като цяло.

    09:21 09.12.2025

  • 5 тиквата

    9 1 Отговор
    аз пък без да питам никого и моите преизбиратели
    на техен гръб
    напълних бая офшорки

    09:25 09.12.2025

  • 6 Ироничен

    7 0 Отговор
    Което изненадало ChatGPT.

    09:26 09.12.2025

  • 7 глоги

    6 0 Отговор
    Тами Карви- 45-годишнаТА победителка в лотарията,

    09:27 09.12.2025

  • 8 Да , ама Не !

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бункерното":

    Пуслер обаче не го послушал и яхнал зеленото бункерно .

    09:29 09.12.2025