Американка попита ChatGPT как да попълни фиш и изплати дома си

Американка от Мичиган си купи печеливш лотариен билет по съвет на изкуствен интелект, съобщава People.
Тами Карви, 45-годишна победителка в лотарията, каза, че играе, само когато джакпотът е особено висок. След като видяла джакпота в една игра да достига милиард долара, тя решила да опита късмета си.
За да направи това, тя се обърнала към ChatGPT и избрала билет чрез него. Благодарение на съвета тя спечелила 100 000 долара.
Карви и съпругът ѝ дълго време не са могли да повярват на късмета си. Те ще използват част от печалбата, за да платят за къща, а останалата част ще запазят за бъдещи начинания.
Оценка 2.1 от 7 гласа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кога ще ги стигнем американците
09:20 09.12.2025
3 Мижи , да те лажем ! 😜
09:21 09.12.2025
4 Наблюдател
09:21 09.12.2025
5 тиквата
на техен гръб
напълних бая офшорки
09:25 09.12.2025
6 Ироничен
09:26 09.12.2025
7 глоги
09:27 09.12.2025
8 Да , ама Не !
До коментар #1 от "Бункерното":Пуслер обаче не го послушал и яхнал зеленото бункерно .
09:29 09.12.2025