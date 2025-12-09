Американка попита ChatGPT как да попълни фиш и изплати дома си

Американка от Мичиган си купи печеливш лотариен билет по съвет на изкуствен интелект, съобщава People.

Тами Карви, 45-годишна победителка в лотарията, каза, че играе, само когато джакпотът е особено висок. След като видяла джакпота в една игра да достига милиард долара, тя решила да опита късмета си.

За да направи това, тя се обърнала към ChatGPT и избрала билет чрез него. Благодарение на съвета тя спечелила 100 000 долара.

Карви и съпругът ѝ дълго време не са могли да повярват на късмета си. Те ще използват част от печалбата, за да платят за къща, а останалата част ще запазят за бъдещи начинания.