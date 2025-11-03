Новини
Българските реакции към Цеца: Президентът да ѝ връчи орден „Стара планина“, да преподава история в Скопие

3 Ноември, 2025 14:31

Българските фенове на сръбската звезда са във възторг от развяването на трибагреника на македонска земя

Българските реакции към Цеца: Президентът да ѝ връчи орден „Стара планина“, да преподава история в Скопие - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Родолюбиви българи предлагат президентът Румен Радев да връчи орден „Стара планина“ на Цеца Величкович заради развяването на българското знаме по време на концерта ѝ на 1 ноември във Велес, Република Северна Македония.

Хиляди български фенове на сръбската звезда аплодираха решението ѝ да вземе знамето и да го задържи до края на изпълнението си, независимо от бурните освирквания от страна на публиката във Велес, пише Телеграф.

„Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява“, се посочва в позиция на Фондация „Македония“. Оттам припомнят, че Цеца е родом от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия.

„Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация“, посочват от фондацията. От организацията на македонските българи пък призовават президента Румен Радев да даде почетно българско гражданство на Цеца и орден „Стара планина“ за заслуги пред България. „Цеца Величкович (Ражнатович) заби оглушителен шамар на македонизма!“, се посочва в позиция на патриотичната структура, базирана в Северна Македония.

В социалните мрежи заваляха хиляди одобрителни коментари от страна на българи и от двете страни на границата, а също и на много хора, живеещи в Западна Европа и САЩ. „Волно или неволно, по време на концерта си във Велес показа българското знаме и предизвика освиркванията на човекоподобните същества“, пишат в коментари. Други са категорични, че Цеца трябва да започне да преподава история в Скопие.

Според мнозина пък Цеца и Новак Джокович (превърнал в хит песента „Луда по тебе“ в цял свят – б.а.) са мост за приятелство между Сърбия и България. Самата Цеца коментира случая така: „Няма нищо необичайно в това винаги с радост да приемам всяко знаме от моята публика, защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Нас ни свързва любовта към песента, независимо кой откъде идва. Съжалявам, ако този жест е наранил някого – това наистина не е било моето намерение, а още по-малко да обидя или засегна домакините“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Сериозна кака е Цеца! По едно време си имаше частна армия!

    14:32 03.11.2025

  • 2 М.... Да

    6 0 Отговор
    Червена лампа за нашите щрауси.

    14:35 03.11.2025

  • 3 Гог

    4 0 Отговор
    И футболен отбор.

    14:35 03.11.2025

  • 4 честен ционист

    3 3 Отговор
    Ганчо не може да вдене, че у Бургас на рафинерията се вее руския байрак.

    14:38 03.11.2025

  • 5 Няма Румен да й даде българско

    2 10 Отговор
    гражданство, нали знаете защо! Сърбия е руска колония, както и ние!

    Коментиран от #6

    14:39 03.11.2025

  • 6 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Няма Румен да й даде българско":

    Всички сте граждани на Третия Рим, а вашата столица е Москва.

    14:43 03.11.2025

  • 7 И това го доживяхме

    11 1 Отговор
    Сръбска югофолк певица да е по Българка от нашите подлоги лекета и пишман певци и родолюбци

    14:44 03.11.2025

  • 8 ами,

    1 6 Отговор
    Това не са ,,родолюбиви българи,,това са сърбомани.Проявата на тази чалгарка е сръбска провокация за обтягане още повече отношенията между два братски народа.Хитра е Цеца Меца,у нас има глупаци който ще я канят на концерти да и пълнят гушата затова го е направила.Сърбия сърбизира македонците по време на Югославия проми им мозъците и сега продължава с пълна сила.Само сърбоманите не могат да го разберат.

    Коментиран от #12

    14:49 03.11.2025

  • 9 Руснаков

    6 0 Отговор
    Много е лошо да те заболи от Истината....при макетата стана така...което означава,, промит та полиран.,....

    14:53 03.11.2025

  • 10 ООрана държава

    0 2 Отговор
    Тази дали изобщо се е усетила в какво се е увила

    14:57 03.11.2025

  • 11 дядо Йоцо

    1 0 Отговор
    Цеца развя българският флаг за разлика от скопяните от Вардарска България които го гориха Скоро там при скопците ще се развява албанско знаме а да видим ще посмеят ли да го горят След няколко години ще има албански парламент албанско правителство и призидент албанец те тогава ще сетят че са българи но ще късно вече

    15:04 03.11.2025

  • 12 Абе, чичо, какви братя са ти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ами,":

    сърбите? Чети Христо Ботев: "Сърбия и нашето освободително движение"

    15:11 03.11.2025